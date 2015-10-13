 США подовжили ще на рік санкції проти білоруських чиновників і посадовців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2019

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Новини

США подовжили ще на рік санкції проти білоруських чиновників і посадовців

Підписане президентом США Дональдом Трампом розпорядження щодо санкцій надійшло в Конгрес. У Вашингтоні вважають, що дії декого з білоруського керівництва загрожують національній безпеці США.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав розпорядження, що подовжує ще на один рік термін чинності санкцій щодо деяких білоруських чиновників. Підписаний у четвер, 13 червня, лист, спрямований до Конгресу США, опублікувала прес-служба Білого дому.

DW.COM

Рада ЄС підтвердила рішення не подовжувати дію більшості санкцій проти Білорусі. Водночас було продовжено на рік ембарго на поставки зброї Білорусі та санкції щодо чотирьох осіб. (25.02.2016)

Президент США Барак Обама підписав документ, яким на рік продовжуються санкції відносно Білорусі. Санкції продовжені через "підрив демократичних процесів". (11.06.2016)

Ембарго на торгівлю зброєю з Білоруссю, а також санкції стосовно чотирьох осіб продовжені Радою ЄС ще на рік. (27.02.2017)

Дії деяких білоруських чиновників та інших осіб продовжують підривати демократичні процеси в країні, вважають у Вашингтоні. Тому санкції проти Білорусі продовжили ще на рік. (11.06.2015)

Рада ЄС скасувала візові санкції проти вісьмох білоруських високопосадовців. Серед них - представники прокуратури, КДБ, судової системи, члени Центральної виборчої комісії. (09.07.2014)

Свій крок Трамп пояснив інтересами національної безпеки та зовнішньої політики США. "Дії та політика окремих членів уряду Білорусі й інших осіб, спрямовані на підрив демократичних процесів або інститутів у Білорусі, порушення прав людини, пов'язані з політичними репресіями, а також участь у корупційних процесах і надалі становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США", - йдеться в листі Трампа.

Указ про обмежувальні заходи проти білоруської влади вперше було видано в 2006 році тодішнім американським президентом Джорджом Бушем. Він розпорядився заарештувати фінансові рахунки президента Білорусі Олександра Лукашенка і деяких високопоставлених чиновників. Санкції запровадили у зв'язку з президентськими виборами в Білорусі, які США й ЄС визнали недемократичними. Востаннє санкції подовжувалися в червні 2018 року.

У 2007-2008 роках Білий дім запровадив економічні санкції проти концерну "Білнафтохім". У жовтні 2015 року мінфін США призупинив санкції проти "Білнафтохіму" і восьми пов'язаних з ним підприємств. У квітні 2019 року США продовжили до 30 жовтня припинення санкцій проти низки білоруських фірм, в тому числі й "Білнафтохім".

Нагадаємо, санкції проти Білорусі свого часу запровадив також і Європейський Союз. Однак більшість санкцій щодо Білорусі були скасовані Радою ЄС у лютому 2016 року. Зокрема тоді були скасовані обмежувальні заходи щодо 170 фізичних осіб та трьох компаній. Утім, було подовжено ембарго на торгівлю зброєю, а також санкції проти чотирьох фізичних осіб, яких підозрюють у причетності до зникнення опозиційних політиків.

Дивитись відео 02:22

Чому ЄС призупинив санкції проти Мінська (13.10.2015)

Посилання в інтернеті

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/letter-president-national-emergencies-act/

Аудіо й відео до теми

Чому ЄС призупинив санкції проти Мінська (13.10.2015)  

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