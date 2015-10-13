США подовжили ще на рік санкції проти білоруських чиновників і посадовців

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав розпорядження, що подовжує ще на один рік термін чинності санкцій щодо деяких білоруських чиновників. Підписаний у четвер, 13 червня, лист, спрямований до Конгресу США, опублікувала прес-служба Білого дому.

Свій крок Трамп пояснив інтересами національної безпеки та зовнішньої політики США. "Дії та політика окремих членів уряду Білорусі й інших осіб, спрямовані на підрив демократичних процесів або інститутів у Білорусі, порушення прав людини, пов'язані з політичними репресіями, а також участь у корупційних процесах і надалі становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США", - йдеться в листі Трампа.

Указ про обмежувальні заходи проти білоруської влади вперше було видано в 2006 році тодішнім американським президентом Джорджом Бушем. Він розпорядився заарештувати фінансові рахунки президента Білорусі Олександра Лукашенка і деяких високопоставлених чиновників. Санкції запровадили у зв'язку з президентськими виборами в Білорусі, які США й ЄС визнали недемократичними. Востаннє санкції подовжувалися в червні 2018 року.

У 2007-2008 роках Білий дім запровадив економічні санкції проти концерну "Білнафтохім". У жовтні 2015 року мінфін США призупинив санкції проти "Білнафтохіму" і восьми пов'язаних з ним підприємств. У квітні 2019 року США продовжили до 30 жовтня припинення санкцій проти низки білоруських фірм, в тому числі й "Білнафтохім".

Нагадаємо, санкції проти Білорусі свого часу запровадив також і Європейський Союз. Однак більшість санкцій щодо Білорусі були скасовані Радою ЄС у лютому 2016 року. Зокрема тоді були скасовані обмежувальні заходи щодо 170 фізичних осіб та трьох компаній. Утім, було подовжено ембарго на торгівлю зброєю, а також санкції проти чотирьох фізичних осіб, яких підозрюють у причетності до зникнення опозиційних політиків.