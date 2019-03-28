США погрожують ЄС запровадженням штрафних мит через субсидування Airbus

У суперечці навколо субсидій на користь авіавиробника Airbus США погрожують Євросоюзу запровадженням штрафних мит. Уповноважений США з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер у понеділок, 8 кітня, заявив, що європейські державні субсидії для Airbus спричиняють США шкоду на суму в 11 мільярдів доларів щорічно. Тож для Америки настав час діяти, запевнив Лайтхайзер.

У попередньому списку, складеному уповноваженим з питань торгівлі, наведені товари, вироблені в ЄС, на які накладатимуться штрафні мита як контрзахід за субсидування Airbus. У переліку містяться не тільки товари, пов'язані з авіабудуванням, а також сир, вино, оливкове масло, апельсини та морські продукти.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого - для Boeing у США триває з 2004 року. Наприкінці березня Світова організація торгівлі (СОТ) ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань. Як пояснили у Єврокомісії, субсидії дозволяли американському авіабудівнику продавати свої літаки дешевше, що завдавало шкоди європейському концерну Airbus. У концерні Airbus також привітали рішення СОТ.