 США погрожують Туреччині додатковими санкціями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

США погрожують Туреччині додатковими санкціями

Якщо американського пастора Ендрю Брансона не звільнять з-під домашнього арешту, американські санкції проти Анкари розширять, наголосили у Вашингтоні.

У Білому домі не виключають нових санкцій проти Туреччини

У Білому домі не виключають нових санкцій проти Туреччини

Туреччина може наразитися на додаткові санкції з боку США, якщо американського пастора Ендрю Брансона не звільнять з-під домашнього арешту. З таким попередженням виступив у четвер, 16 серпня, міністр фінансів США Стівен Мнучін під час засідання у Білому домі, передає інформагенція AFP. За словами американського урядовця, уряд США підготував додаткові обмежувальні заходи проти Туреччини, які можна буде запровадити, якщо найближчим часом пастора все-таки не звільнять. 

А президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина не виявилася "добрим другом" США. Таким чином, криза між двома партнерами по НАТО може ще більше загостритися.

Ендрю Брансон

Нові санкції запровадять у разі незвільнення пастора Ендрю Брансона

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на прес-конференції 16 серпня наголосив, що Анкара не шукає проблем у відносинах із Вашингтоном. За його словами, обивді країни можуть легко подолати розбіжності, однак не за умови теперішнього підходу США, повідомляє агентство Reuters.

Нагадаємо, напередодні турецький суд відмовився звільнити американця Ендрю Брансона. Пастор Брансон, який працював в Туреччині понад два десятиліття, нещодавно був переведений під домашній арешт після перебування під вартою упродовж 21 місяця.

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Турецький суд відмовився випустити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, якому закидають терористичну діяльність. Його адвокат продовжує домагатися звільнення свого підзахисного. (15.08.2018)

Анкара звинуватила Вашингтон у нападах на економіку та підвищили мита на автомобілі, алкогольні напої, тютюн та інші товари, що імпортуються зі США. (15.08.2018)

Оголошення Дональда Трампа про нові мита на сталь і алюміній з Туреччини значно послабили ліру. Реджеп Таїп Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на національну. (10.08.2018)

Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року, а також у шпигунській діяльності. У разі доведення вини Брансону загрожує до 35 років позбавлення волі. Він заперечує свою провину. Наступне судове слухання в цій справі заплановано на 12 жовтня.

Справа Брансона спричинила конфлікт між США та Туреччиною. США вимагають звільнення американця. На початку місяця Вашингтон оголосив обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити Брансона.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня й становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків. 

У відповідь на це Анкара підвищила мита на низку американських товарів, серед яких легкові автомобілі, алкогольні напої та тютюн. Суперечка між двома країнами призвела в тому числі й до стрімкого знецінення курсу турецької ліри щодо американського долара та євро.

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