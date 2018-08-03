США погрожують Туреччині додатковими санкціями

Туреччина може наразитися на додаткові санкції з боку США, якщо американського пастора Ендрю Брансона не звільнять з-під домашнього арешту. З таким попередженням виступив у четвер, 16 серпня, міністр фінансів США Стівен Мнучін під час засідання у Білому домі, передає інформагенція AFP. За словами американського урядовця, уряд США підготував додаткові обмежувальні заходи проти Туреччини, які можна буде запровадити, якщо найближчим часом пастора все-таки не звільнять.

А президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина не виявилася "добрим другом" США. Таким чином, криза між двома партнерами по НАТО може ще більше загостритися.

Нові санкції запровадять у разі незвільнення пастора Ендрю Брансона

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на прес-конференції 16 серпня наголосив, що Анкара не шукає проблем у відносинах із Вашингтоном. За його словами, обивді країни можуть легко подолати розбіжності, однак не за умови теперішнього підходу США, повідомляє агентство Reuters.

Нагадаємо, напередодні турецький суд відмовився звільнити американця Ендрю Брансона. Пастор Брансон, який працював в Туреччині понад два десятиліття, нещодавно був переведений під домашній арешт після перебування під вартою упродовж 21 місяця.

Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року, а також у шпигунській діяльності. У разі доведення вини Брансону загрожує до 35 років позбавлення волі. Він заперечує свою провину. Наступне судове слухання в цій справі заплановано на 12 жовтня.

Справа Брансона спричинила конфлікт між США та Туреччиною. США вимагають звільнення американця. На початку місяця Вашингтон оголосив обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити Брансона.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня й становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків.

У відповідь на це Анкара підвищила мита на низку американських товарів, серед яких легкові автомобілі, алкогольні напої та тютюн. Суперечка між двома країнами призвела в тому числі й до стрімкого знецінення курсу турецької ліри щодо американського долара та євро.