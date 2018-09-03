США погрожують Дамаску жорсткою відповіддю на застосування хімзброї

США погрожують уряду Сирії жорсткими заходами у разі застосування урядовими військами хімічної зброї. Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив у понеділок, 10 вересня, що Білий дім уже узгодив спільну позицію з цього питання з Великобританією і Францією.

"Цими днями ми намагаємося донести свій меседж, що у разі третього застосування хімічної зброї, відповідь буде значно жорсткішою", - заявив Болтон.

Офіційні особи США повідомляють, що мають у своєму розпорядженні докази підготовки Дамаском нового військового удару із застосуванням хімічної зброї проти повстанців у провінції Ідліб. Видання The Wall Street Journal 9 вересня оприлюднило інформацію, що президент Сирії Башар Асад схвалив застосування хлору під час наступу на провінцію Ідліб.

Нагадаємо, що Ідліб, де проживають близько 3,5 мільйона осіб, є останнім форпостом противників режиму сирійського президента Асада. На початку вересня цього року президенти Ірану, Росії та Туреччини погодилися співпрацювати, аби стабілізувати ситуацію в Ідлібі.

Як повідомлялось, 8 вересня сирійські урядові війська та російські союзники завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці. Літаки здійснили близько 90 повітряних атак, ціллю яких були передусім позиції повстанців.

За даними ООН, у піріод між 1 і 9 вересня свої домівки були змушені залишити понад 30 тисяч мешканців провінції Ідліб, а також деяких районів провінції Хама. У ЄС непокояться, що наступ військ Асада та його союзників на провінцію Ідліб може призвести до серйозних гуманітарних наслідків для цивільного населення.

Дивитись відео 02:54 Now live 02:54 хв Поділитись Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2w8fZ Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)