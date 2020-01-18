 США повідомили про ліквідацію одного з ватажків підрозділу ″Аль-Каїди″ в Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Новини

США повідомили про ліквідацію одного з ватажків підрозділу "Аль-Каїди" в Ємені

У рамках спецоперації американських військових у Ємені було вбито одного з ватажків підрозділу терористичного угруповання "Аль-Каїда" Касема ар-Раймі. Наказ про його ліквідацію дав Дональд Трамп.

Один з ватажок підрозділу Аль-Каїди Касем ар-Раймі

Касем ар-Раймі приєднався до "Аль-Каїди" ще в 1990-ті роки

Американські військові успішно провели в Ємені спецоперацію з ліквідації ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда" на Аравійському півострові" Касема ар-Раймі. Як повідомив увечері четверга, 7 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, спецоперацію було проведено за його наказом.

DW.COM

Американські військові під час спецоперації на кордоні між Афганістаном та Пакистаном вбили сина колишнього лідера терористичного угрупування "Аль-Каїда" Хамзу Бен Ладена. (14.09.2019)

Невідомий влаштував стрілянину на авіабазі військово-морських сил США у штаті Флорида. Від випущених ним куль загинули троє осіб, близько десяти людей отримали поранення. Зловмисника застрілили. (06.12.2019)

Ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава" було знищено під час спецоперації військ США у Північній Сирії, повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. (27.10.2019)

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці". (03.01.2020)

Про деталі операції в адміністрації Трампа поки нічого не повідомляється. В оприлюдненому на сайті Білого дому повідомленні президента зазначається, що Касем ар-Раймі приєднався до "Аль-Каїди" ще 1990-ті роки в Афганістані, де працював на тодішнього керівника терористичної організації Усаму бен Ладена.

"Аль-Каїда" на Аравійському півострові" під керівництвом Касема ар-Раймі "вчиняла насильство проти цивільного населення в Ємені" й мала намір організувати "численні атаки" проти США та американських військових, заявив Трамп.

Смерть Касема ар-Раймі підриває міць "Аль-Каїди" на Аравійському півострові" та взагалі терористичного угруповання "Аль-Каїда" і наближає до "усунення загроз", які ці угруповання становлять для національної безпеки США, вважає американський лідер.

Трамп також запевнив, що завдяки ліквідації ватажка терористів стала безпечнішою і ситуація для союзників Сполучених Штатів.

Днями Касем ар-Раймі поширив аудіозапис, де визнав, що саме його організація стояла за стріляниною на американській військовій базі у Флориді, де один з курсантів із Саудівської Аравії відкрив вогонь із вогнепальної зброї. Тоді загинуло троє американських військових, нагадує агенція новин AFP.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Трамп повідомив про загибель лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД)Абу Бакра аль-Багдаді.

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