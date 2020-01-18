США повідомили про ліквідацію одного з ватажків підрозділу "Аль-Каїди" в Ємені

Американські військові успішно провели в Ємені спецоперацію з ліквідації ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда" на Аравійському півострові" Касема ар-Раймі. Як повідомив увечері четверга, 7 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, спецоперацію було проведено за його наказом.

Про деталі операції в адміністрації Трампа поки нічого не повідомляється. В оприлюдненому на сайті Білого дому повідомленні президента зазначається, що Касем ар-Раймі приєднався до "Аль-Каїди" ще 1990-ті роки в Афганістані, де працював на тодішнього керівника терористичної організації Усаму бен Ладена.

"Аль-Каїда" на Аравійському півострові" під керівництвом Касема ар-Раймі "вчиняла насильство проти цивільного населення в Ємені" й мала намір організувати "численні атаки" проти США та американських військових, заявив Трамп.

Смерть Касема ар-Раймі підриває міць "Аль-Каїди" на Аравійському півострові" та взагалі терористичного угруповання "Аль-Каїда" і наближає до "усунення загроз", які ці угруповання становлять для національної безпеки США, вважає американський лідер.

Трамп також запевнив, що завдяки ліквідації ватажка терористів стала безпечнішою і ситуація для союзників Сполучених Штатів.

Днями Касем ар-Раймі поширив аудіозапис, де визнав, що саме його організація стояла за стріляниною на американській військовій базі у Флориді, де один з курсантів із Саудівської Аравії відкрив вогонь із вогнепальної зброї. Тоді загинуло троє американських військових, нагадує агенція новин AFP.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Трамп повідомив про загибель лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД)Абу Бакра аль-Багдаді.