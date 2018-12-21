США повернуть Україні викрадену в роки Другої світової війни картину

У Сполучених Штатах Америки виявили викрадену під час Другої світової війни картину з України. Про знахідку повідомили напередодні як представники американської влади, так і прес-служба посольства України в США. З'ясувалося, що виставлене на аукціон полотно - картина, що 1941 року містилася в тодішньому Дніпропетровському художньому музеї. Під час окупації міста німецькими загарбниками полотно зникло.

Незадовго до проведення аукціону з українського музею надійшло електронне повідомлення, в котрому наголошувалося, що виставлена на продаж робота - власність музею. Організаторів аукціону прохали негайно зняти полотно з продажу.

Згодом у справу втрутилося Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Проведене розслідування підтвердило, що полотно є написаною 1911 року роботою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" авторства художника Михайла Паніна.

Картина довгий час належала американській родині, котра придбала її разом з будинком 1987 року, повідомляє агенція новин AP. Попередні власники будинку та картини теж запевнили їх, що придбали цей будинок разом з самим витвором мистецтва 1962 року. Раніше будинок належав одному швейцарцеві, запевняють вони. За даними ФБР, той швейцарець помер 1986 року.

Дотеперішні власники кажуть, що дуже "цінували" цю роботу в тому числі й через те, як виразно вона передає риси обличчя російського царя. Після того, як ця подружжя американських пенсіонерів дізналася, що полотно було викрадено з України під час Другої світової війни, вони погодилися, щоб мистецький витвір повернувся в Україну.

Тим часом у повідомленні посольства України в Сполучених Штатах Америки зазначається, що українські дипломати "разом зі Службою зовнішньої розвідки України і з ФБР проводять процедуру повернення картини художника Михайла Паніна".

"Поки це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США в поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон", - наголошується на Facebook-сторінці українського дипломатичного представництва в США.