США повернуть Україні викрадену в роки Другої світової війни картину
Виставлене на аукціон у США полотно виявилося викраденою під час Другої світової війни картиною з України. Тепер влада Сполучених Штатів Америки готується до передачі мистецького витвору Україні.
У Сполучених Штатах Америки виявили викрадену під час Другої світової війни картину з України. Про знахідку повідомили напередодні як представники американської влади, так і прес-служба посольства України в США. З'ясувалося, що виставлене на аукціон полотно - картина, що 1941 року містилася в тодішньому Дніпропетровському художньому музеї. Під час окупації міста німецькими загарбниками полотно зникло.
Незадовго до проведення аукціону з українського музею надійшло електронне повідомлення, в котрому наголошувалося, що виставлена на продаж робота - власність музею. Організаторів аукціону прохали негайно зняти полотно з продажу.
Згодом у справу втрутилося Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Проведене розслідування підтвердило, що полотно є написаною 1911 року роботою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" авторства художника Михайла Паніна.
Картина довгий час належала американській родині, котра придбала її разом з будинком 1987 року, повідомляє агенція новин AP. Попередні власники будинку та картини теж запевнили їх, що придбали цей будинок разом з самим витвором мистецтва 1962 року. Раніше будинок належав одному швейцарцеві, запевняють вони. За даними ФБР, той швейцарець помер 1986 року.
Дотеперішні власники кажуть, що дуже "цінували" цю роботу в тому числі й через те, як виразно вона передає риси обличчя російського царя. Після того, як ця подружжя американських пенсіонерів дізналася, що полотно було викрадено з України під час Другої світової війни, вони погодилися, щоб мистецький витвір повернувся в Україну.
Тим часом у повідомленні посольства України в Сполучених Штатах Америки зазначається, що українські дипломати "разом зі Службою зовнішньої розвідки України і з ФБР проводять процедуру повернення картини художника Михайла Паніна".
"Поки це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США в поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон", - наголошується на Facebook-сторінці українського дипломатичного представництва в США.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві
Із Готи: "Закон і благодать"
Серед десяти картин, привезених для виставки з Готи, є ця відома програмна робота "Закон і благодать", написана за активної участі Мартіна Лютера у якості консультанта, який був другом Кранаха Старшого. Картина повчально пояснює, що порятунок дає лише Христос, а запорука цьому - праведне життя. Відправною точкою Реформації був протест проти торгівлі індульгенціями.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві
Із Готи: "Христос і Марія"
Це одна з найзагадковіших робіт - "Христос і Марія". Але яка Марія? Богородиця чи Марія Магдалина? Написана на пергаменті картина, імовірно, зберігалася в майстерні і слугувала зразком для художників, які там працювали.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві
Із Готи: "Юдіф і Олоферн"
І ця картина на біблійний сюжет зберігається в Готі понад 400 років. Як і в більшості програмних робіт Кранаха, придбаних для колекції саксонських курфюрстів, тут є ідеологічне послання: заклик до непохитності віри.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві
Із Готи: "Суд Паріса"
Як і "Закон і благодать", ця знакова робота Кранаха у 1958 році повернулася з Москви назад до Готи. Тож нині - друга "московська подорож" цієї картини Кранаха.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві
Із "трофейного фонду": "Пан бургомістр"
Портрет вельможного містянина в костюмі бургомістра був переданий до Готи у 1936 році на тимчасове зберігання з Гейдельберга. Згідно з умовами договору між музеями Готи і Гейдельберга, картина повинна була повернутися додому "після закінчення війни". У січні 1946 року її виявили "трофейні бригади" і відправили разом з іншими картинами до Москви.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві
Із "трофейного фонду": жіночий портрет
Довгий час вважалося, що цей жіночий портрет є парним до "Портрета бургомістра". Зараз доведено, що це - самостійна картина, яка лише випадково колористично збігається з "Портретом бургомістра". Майстерня Кранаха писала безліч портретів на замовлення.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві
Із "трофейного фонду": "Гріхопадіння"
Робота "Адам і Єва" ("Гріхопадіння") довгий час вважалася одним із головних шедеврів колекції в Готі. Картину, на прикладі якої Кранах постає не лише як майстер оголеної натури, але і як тонкий ландшафтний художник, саксонські курфюрсти придбали для своєї колекції ще 1624 року. Уперше вона була показана на виставці "Двічі врятовані" у 1995 році.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві
Із "трофейного фонду": "Поклоніння волхвів"
Протягом багатьох років картина з Готи, яка перебувала в колекції Пушкінського музею, приписувалася Кранаху Старшому. Однак дендрологічний аналіз показав, що робота не могла бути створена раніше 1600 року. Тож як автор розглядається Лукас Третій - онук Лукаса Кранаха Старшого і спадкоємець його майстерні.