 США повернули представництву ЄС найвищий дипломатичний статус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

США повернули представництву ЄС найвищий дипломатичний статус

Вашингтон наприкінці минулого року понизив ранг представництва ЄС в США до рівня міжнародної організації, навіть не повідомивши про це Брюссель. Тепер місії ЄС повернули вищий дипломатичний статус.

США відновили статус представництва ЄС у Вашингтоні

США відновили статус представництва ЄС у Вашингтоні

США повернули представництву Євросоюзу у Вашингтоні вищий дипломатичний статус: його знову розглядатимуть не як представництво міжнародної організації, а як дипустанову національної держави. Про це ввечері в понеділок, 4 березня, повідомив у своєму Twitter посол США при Євросоюзі Гордон Сондланд. "Я радий оголосити, що США знову визнають представництво ЄС у Вашингтоні в ранзі двосторонньої місії", - написав він.

Сондланд підкреслив, що Євросоюз є "одним з найцінніших партнерів Америки у справі гарантування безпеки і добробуту в усьому світі".

Рішення Вашингтона про відновлення повного дипломатичного статусу місії ЄС ухвалене за кілька днів до початку важливих торговельних переговорів між Євросоюзом і США. Єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом і уповноважений адміністрації США з торгівлі Роберт Лайтхайзер 6 березня обговорять питання, як запобігти запровадженню Вашингтоном підвищених мит на автомобілі, що імпортуються з Євросоюзу.

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США наприкінці 2018 року понизили статус представництва ЄС у Вашингтоні до рівня міжнародної організації, навіть не повідомивши про це Брюссель. Таке рішення мало значення для протокольних питань, таких як запрошення на заходи та інше. Пониження статусу диппредставництва ЄС відбулося на тлі розбіжностей між Вашингтоном та Брюсселем у різних сферах, зокрема, у питаннях міжнародної торгівлі та співпраці з Іраном.

Брюссель висловив протест проти цього рішення і заявив про намір вступити у переговори з адміністрацією США про відновлення повного дипломатичного статусу своєї місії у Вашингтоні. Статус міжнародної організації, згідно з дипломатичним протоколом, нижче статусу посольства.

Представництво ЄС у Вашингтоні діє з 1965 року, тоді воно було інформаційним офісом та мало двох штатних працівників. Зараз в ньому працюють до 90 співробітників, в тому числі близько 30 європейських дипломатів.

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