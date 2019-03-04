США планують нові санкції проти режиму Мадуро

За допомогою нових обмежувальних заходів США розраховують позбавити Ніколаса Мадуро фінансових ресурсів для утримання посади і досягти мирної зміни влади у Венесуелі, заявив Джон Болтон.
Ніколас Мадуро (в центрі) на урочистостях у Каракасі з нагоди шостих роковин смерті Уго Чавеса, 5 березня
США збираються посилити тиск на режим глави Венесуели Ніколаса Мадуро за допомогою нових санкцій. Про це у вівторок, 5 березня, заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю телеканалу Fox News. Ідеться про нові санкції й фінансові заходи щодо перекриття доступу до фінансових ресурсів, необхідних Мадуро, щоб залишитися при владі, зазначив Болтон.
Раніше того ж дня спецпредставник Вашингтона з питань Венесуели Елліот Абрамс заявив, що США також розглядають можливість ухвалення "другорядних санкцій" проти громадян третіх країн і компаній, пов'язаних з урядом Венесуели, з метою досягнення "мирної, демократичної зміни влади". Однак відповідне рішення ще не було ухвалене, підкреслив Абрамс.
Нагадаємо, 10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.
Низка країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія, Ізраїль і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Болівія, Нікарагуа та низка інших держав.
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