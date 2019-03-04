 США планують нові санкції проти режиму Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

США планують нові санкції проти режиму Мадуро

За допомогою нових обмежувальних заходів США розраховують позбавити Ніколаса Мадуро фінансових ресурсів для утримання посади і досягти мирної зміни влади у Венесуелі, заявив Джон Болтон.

Ніколас Мадуро (в центрі) на урочистостях у Каракасі з нагоди шостих роковин смерті Уго Чавеса, 5 березня

Ніколас Мадуро (в центрі) на урочистостях у Каракасі з нагоди шостих роковин смерті Уго Чавеса, 5 березня

США збираються посилити тиск на режим глави Венесуели Ніколаса Мадуро за допомогою нових санкцій. Про це у вівторок, 5 березня, заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю телеканалу Fox News. Ідеться про нові санкції й фінансові заходи щодо перекриття доступу до фінансових ресурсів, необхідних Мадуро, щоб залишитися при владі, зазначив Болтон.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Раніше того ж дня спецпредставник Вашингтона з питань Венесуели Елліот Абрамс заявив, що США також розглядають можливість ухвалення "другорядних санкцій" проти громадян третіх країн і компаній, пов'язаних з урядом Венесуели, з метою досягнення "мирної, демократичної зміни влади". Однак відповідне рішення ще не було ухвалене, підкреслив Абрамс.

Нагадаємо, 10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Низка країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія, Ізраїль і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Болівія, Нікарагуа та низка інших держав.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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