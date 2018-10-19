 США передали Україні 35 бойових машин Hummer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

США передали Україні 35 бойових машин Hummer

За словами міністра оборони України Степана Полторака, 35 бойових машин Hummer з американської допомоги вже прибули до Одеси.

Бойові машини Hummer

Бойові машини Hummer (фото з архіву)

США передали українській армії 35 бойових машин Hummer, повідомив у суботу, 13 квітня, міністр оборони України Степан Полторак. "В Одесу прибули бойові машини "Hummer", які будуть спрямовані для бойових підрозділів Збройних сил", - йдеться у заяві Полторака, розміщеній на сайті українського міністерства оборони.

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За його словами, 20 з 35-ти машин - броньовані. Вони підуть у бойові підрозділи, а решта - машини медичного забезпечення. При цьому міністр додав, що машини одразу спрямують до бойових підрозділів, які перебувають на лінії зіткнення.

Також Полторак зауважив, що протягом останнього часу США надали допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів. "Це протитанкові засоби "Javelin", сучасні засоби радіозв'язку, засоби артилерійської розвідки, радіоелектронної боротьби, антиснайперські комплекси, безпілотні літальні апарати", - пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, наприкінці минулого року США пообіцяли виділити Україні додаткові 10 мільйонів доларів на зміцнення потенціалу військово-морських сил після інциденту в Керченській протоці. Крім того, США мають намір виділити Україні в 2020 році 250 мільйонів доларів на посилення безпеки та оборону.

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