США офіційно визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Церемонія підписання відбулася в понеділок, 25 березня, після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі, передає агенція новин AP.

Сам Трамп визнав, що цей документ слід було підписати "ще багато десятиліть тому", цитує агенція новин dpa. Американський президент також назвав нинішні відносини між Ізраїлем та США "міцними як ніколи".

Щодо Біньяміна Нетаньяху, котрий був також присутній на церемонії підписання, він назвав цей день "справді історичним".

Нагадаємо, 21 березня Трамп запропонував визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, захопленими Ізраїлем під час Шестиденної війни 1967 року. Ця пропозиція викликала різку критику з боку Анкари та арабських держав.

Німеччина теж виступила проти визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що звернеться з питанням Голанських висот до ООН. Раніше він також неодноразово наголошував, що не можна допустити легітимізації окупації Голанських висот.