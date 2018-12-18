 США обіцяють Центральній Америці багатомільярдну допомогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

США обіцяють Центральній Америці багатомільярдну допомогу

Щоб перешкодити нелегальній міграції та посприяти розвитку країн Центральної Америки, США пообіцяли Мексиці та трьом сусіднім з нею країнам багатомільярдну допомогу.

Мігранти на кордоні між США і Мексикою

Мігранти на кордоні між США і Мексикою

США зобов'язалися виділити багатомільярдну допомогу на розвиток Центральної Америки у рамках плану щодо посилення економічного зростання та стримування нелегальної міграції в регіоні. З такою заявою виступили уряди США та Мексики у вівторок, 18 грудня, повідомляє агенція Reuters.

Мексиканський президент Андрес Мануель Лопес Обрадор пообіцяв співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом, щоб зменшити міграцію з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали, а також - бідних регіонів півдня Мексики, стимулюючи економічний розвиток.

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Вашингтон та Мехіко дійшли згоди щодо мігрантів на кордоні Мексики й США, повідомив американський президент Дональд Трамп. У Мехіко досягнення такої угоди заперечують. (25.11.2018)

Якщо ситуація на кордоні з Мексикою вийде з-під контролю, увесь кордон перекриють, застеріг президент США Дональд Трамп. Він також попередив про можливу зупинку роботи американських держустанов. (22.11.2018)

Своєю чергою міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард зазначив, що США мають намір виділити 5,8 мільярда доларів на розвиток Центральної Америки, а також збільшити державні та приватні інвестиції в Мексику на 4,8 мільярда доларів, з яких 2 мільярди доларів інвестують у південь країни.

За словами очільника МЗС, уряд Мексики також зобов'язався знайти 25 мільярдів доларів на розвиток півдня країни протягом наступних п'яти років.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Дональд Трамп заявив, що тисячі мігрантів з країн Центральної Америки, які перебувають на кордоні Мексики й США, залишатимуться в Мексиці, доки американські суди розглядатимуть їхні заяви на отримання притулку. Лише після ухвалення позитивного рішення, таких шукачів притулку впускатимуть на територію США. До цього Трамп звинувачував латиноамериканські країни в бездіяльності і пригрозив перекрити кордон з Мексикою.

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