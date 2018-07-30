США обкладуть 25-відсотковим митом товари з Китаю на 200 мільярдів доларів

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження додаткових мит на товари з Китаю на загальну суму в 200 мільярдів доларів на рік.

Президент США Дональд Трамп звернувся до американського торгового представника Роберта Лайтхайзера з проханням розглянути підвищення ввізного мита для певних категорій китайських товарів не на 10 відсотків, як планувалося раніше, а на 25 відсотків. Про це повідомив у середу, 1 серпня, сам Лайтхайзер, пише інформагенція AFP. Раніше про наміри збільшити розмір мит на китайські товари на суму у 200 мільярдів євро повідомила низка американських ЗМІ з посиланням на власні джерела.

10 липня адміністрація президента США оголосила запровадження 10-відсоткового ввізного мита на товари з Китаю на загальну суму в 200 мільярдів доларів на рік. Під дію мита підпадають різноманітні товари, від електротехнічного обладнання до товарів зі шкіри та морепродуктів.

Раніше президент США Дональд Трамп припускав, що США можуть обкласти продукцію з Китаю митними зборами сумарно на 500 мільярдів доларів на рік. Така сума приблизно дорівнює обсягам річного імпорту США з Китаю. Трамп неодноразово звинувачував Китай і інші країни-експортери в нечесній торговельній політиці, від якої США зазнають чималих збитків.

Нагадаємо, 6 липня набули чинності нові мита США проти Китаю. Митний збір в розмірі 25 відсотків поширюється на 818 найменувань китайських товарів загальною вартістю 34 мільярдів доларів. Серед товарів, що підпали під дію мит, автомобілі, елементи конструкції літаків і жорсткі диски. Китай відповів Вашингтону на запровадження мит дзеркальними заходами.