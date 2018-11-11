США наклали санкції на 17 саудівців через убивство Хашоггі

США запровадили економічні санкції щодо 17 колишніх представників влади Саудівської Аравії, яких пов'язують із убивством журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі. "Ці особи, які спланували і жорстоко убили журналіста, що проживав і працював в Сполучених Штатах, повинні відчути наслідки своїх вчинків", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін у четвер, 15 листопада, цитує агентство AFP.

Серед осіб, що потрапили під санкції, є і Мохаммед аль-Утайбі, який був генеральним консулом Саудівської Аравії у Стамбулі. У приміщенні консульства було скоєно вбивство Хашоггі. У санкційному списку також присутні радники кронпринца Мохаммеда бін Салмана : Сауд аль-Кахтані та Махер Мутреб. Раніше Саудівська Аравія повідомляла, що в рамках розслідування справи Хашоггі Сауду аль-Кахтані був заборонений виїзд з країни. Вашингтон вважає, що аль-Кахтані несе відповідальність за "планування та проведення операції".

Санкції передбачають заморожування активів відповідних осіб та заборону для американських громадян і компаній вести з ними бізнес. Нові санкції США жодним чином не стосуються самого кронпринца.

Нагадаємо, що 20 жовтня, за два тижні після зникнення журналіста, під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі. Згодом влада Саудівської Аравії заявила, що не екстрадуватиме підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на своїй території. Для п'ятьох із затриманих прокуратура країни вимагає смертної кари.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів влади" Саудівської Аравії. Американська розвідка вважає, що до вбивства Хашоггі причетний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, повідомила газета The New York Times.