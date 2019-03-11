 США наклали санкції на російський банк через Венесуелу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

США наклали санкції на російський банк через Венесуелу

Вашингтон запровадив санкції щодо російського банку "Еврофинанс Моснарбанк" через його співпрацю з державною нафтовою компанією Венесуели Petroleos de Venezuela S.A.

США, міністерство фінансів, Вашингтон

Міністерство фінансів США

Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо російського банку "Еврофинанс Моснарбанк" через співпрацю цієї фінансової установи з державною нафтовою компанією Венесуели Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Про це повідомило міністерство фінансів США в понеділок, 11 березня.

Санкції демонструють, що США "вживатимуть заходів щодо іноземних фінансових установ, які підтримують незаконний режим Мадуро і роблять внесок в економічний колапс і гуманітарну кризу, що ускладнюють життя народу Венесуели", цитує міністра фінансів США Стівена Мнучіна інформагенція Reuters.

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"Еврофинанс Моснарбанк" створили у 2003 році шляхом приєднання банку "Моснарбанк" до банку "Еврофинанс". У 2010 році в капітал фінустанови увійшов державний венесуельський Фонд національного розвитку (володіє 50 відсотками акцій), повідомляє інформагенція "Інтерфакс". За цими даними, з боку РФ акціями володіють ВБТ і "Газпромбанк" (по 25 відсотків акцій відповідно).

Криза у Венесуелі

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість членів ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни.

Починаючи з 7 березня, в Венесуелі тривають масштабні відключення електроенергії. Робота з відновлення енергомереж просувається дуже повільно. За словами Мадуро, причиною відключень стали кібератаки зі США. Вашингтон відкидає ці звинувачення.

В останні місяці США посилили санкційний тиск на Венесуелу.

протест проти уряду Ніколаса Мадуро в Каракасі

Протести в столиці Венесуели Каракасі 9 березня. На машині стоїть тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо

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