США можуть стати новим епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ

Сполучені Штати Америки можуть стати новим епіцентром пандемії коронавірусу через "дуже швидке прискорення" його поширення в цій країні, заявили у вівторок, 24 березня, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). За останні 24 години 85 відсотків всіх нових випадків інфікування SARS-CoV-2 було зафіксовано в Європі та США. З них 40 відсотків припали на Сполучені Штати, повідомила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

"Зараз ми спостерігаємо дуже велике прискорення випадків у США, тому вони мають такий потенціал… Вони мають дуже великий спалах, інтенсивність якого посилюється", - зазначила представниця організації, цитує агенція Reuters.

Читайте також: Тести на коронавірус: виробництво в Німеччині повним ходом

Водночас вона звернула увагу на деякі позитивні ознаки, що заважають поширенню вірусу - серед них більш всеохоплююче тестування, зусилля щодо ізоляції хворих та відстеження їхніх контактів.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на середину дня 24 березня загальна кількість інфікованих на коронавірус в США склала 46 274, померло від хвороби 588 людей.

В Італії є "проблиск надії"

Раніше ВООЗ визначила епіцентром пандемії Європу. Станом на 24 березня загалом в Європі коронавірусом інфікувалось понад 200 тисяч людей, підрахувала агенція AFP. На другому місці - Азія із 98,7 тисячі випадків.

Найбільш постраждалою від коронавірусу країною є Італія, де зафіксована найбільша кількість випадків інфікування та смертей. Зараз ситуація в цій країні потроху починає покращуватися, зазначили у ВООЗ. "Там є проблиск надії. Ми спостерігали за останні два дні менше нових випадків і смертей в Італії, але це ще дуже, дуже рано", - сказала речниця організації. В Італії загальна кількість інфікованих складає 63 927, померло 6 077 осіб.