США можуть значно скоротити військовий контингент в Афганістані

Президент США Дональд Трамп має намір вивести з Афганістану істотну частину дислокованих там військ. "Таке рішення ухвалено. Виведення військ буде значним", - повідомила агенція AFP в ніч на п'ятницю, 21 грудня, з посиланням на представника американської адміністрації.

На даний час в Афганістані дислоковані близько 14 тисяч американських військових. За даними видання Wall Street Journal, може йтись про виведення понад семи тисяч військовослужбовців.

Під час війни в Афганістані, яка триває 17 років, там загинули понад 2400 американських військовослужбовців. Кількість загиблих афганців складає щонайменше 100 тисяч.

Як відомо, 19 грудня Трамп схвалив виведення близько двох тисяч американських військових з Сирії. Це рішення викликало критику з боку деяких членів Сенату США. Наступного дня міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив про відставку через розбіжності між ним і президентом.

У вересні стало відомо, що збройні сили США перебудовують тактику своїх дій в Афганістані у зв'язку з серйозними втратами, які завдає афганській армії радикальний рух "Талібан". Щомісяця від рук бойовиків-талібів гинуть сотні афганських військовослужбовців і поліцейських. "Але вони продовжують боротися, і ми розбудовуємо свою тактику. Ми надаємо їм більш значну підтримку в певних сферах", - заявив тоді глава Пентагону. Подробиць він не назвав.

Влітку 2017 року Трамп оприлюднив нову на той момент стратегію США щодо Афганістану: збільшити американський контингент, спонукати союзників Вашингтона також знову наростити там свою присутність і вести в Афганістані війну до перемоги в ім'я знищення терористів. Після цього чисельність військ США в Афганістані була збільшена з 11 до 14 тисяч.