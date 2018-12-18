 США можуть значно скоротити військовий контингент в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

США можуть значно скоротити військовий контингент в Афганістані

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення вивести з Афганістану істотну частину дислокованих там військ. Імовірно, чисельність американських військових скоротиться вдвічі.

Американські військові в Афганістані

Американські військові в Афганістані

Президент США Дональд Трамп має намір вивести з Афганістану істотну частину дислокованих там військ. "Таке рішення ухвалено. Виведення військ буде значним", - повідомила агенція AFP в ніч на п'ятницю, 21 грудня, з посиланням на представника американської адміністрації.

На даний час в Афганістані дислоковані близько 14 тисяч американських військових. За даними видання Wall Street Journal, може йтись про виведення понад семи тисяч військовослужбовців.

Під час війни в Афганістані, яка триває 17 років, там загинули понад 2400 американських військовослужбовців. Кількість загиблих афганців складає щонайменше 100 тисяч.

Як відомо, 19 грудня Трамп схвалив виведення близько двох тисяч американських військових з Сирії. Це рішення викликало критику з боку деяких членів Сенату США. Наступного дня міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив про відставку через розбіжності між ним і президентом.

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Білий дім заявив про перемогу над "Ісламською державою" у Сирії та початок виведення американських військ з країни. (19.12.2018)

Про обставини загибелі та особу загиблого нічого не повідомляється. Це - вже восьма смерть американського солдата в Афганістані з початку 2018 року. (24.11.2018)

У вересні стало відомо, що збройні сили США перебудовують тактику своїх дій в Афганістані у зв'язку з серйозними втратами, які завдає афганській армії радикальний рух "Талібан". Щомісяця від рук бойовиків-талібів гинуть сотні афганських військовослужбовців і поліцейських. "Але вони продовжують боротися, і ми розбудовуємо свою тактику. Ми надаємо їм більш значну підтримку в певних сферах", - заявив тоді глава Пентагону. Подробиць він не назвав.

Влітку 2017 року Трамп оприлюднив нову на той момент стратегію США щодо Афганістану: збільшити американський контингент, спонукати союзників Вашингтона також знову наростити там свою присутність і вести в Афганістані війну до перемоги в ім'я знищення терористів. Після цього чисельність військ США в Афганістані була збільшена з 11 до 14 тисяч.

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