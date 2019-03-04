 США мають допомогти Україні з озброєнням - Головнокомандувач НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

США мають допомогти Україні з озброєнням - Головнокомандувач НАТО

США повинні підсилити захисні можливості України на тлі російської агресії, вважає Кертіс Скапаротті. Окрім Javelin є й "інші системи, снайперські системи, боєприпаси", які, на думку генерала, може надати Вашингтон.

Генерал Кертіс Скапаротті (фото з архіву)

Генерал Кертіс Скапаротті

Головнокомандувач військами США в Європі і об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що хотів би підсилити захисні можливості України проти російської "все агресивнішої" позиції на Cході країни, а також у Чорному морі, інформує AFP.

Сполучені Штати Америки вже здійснили продаж протитанкових ракет Javelin Україні торік, але є "інші системи, снайперські системи, боєприпаси", які Вашингтон може надати для зміцнення українських сил, повідомив генерал Скапаротті Конгресу США у вівторок, 5 березня.

Головнокомандувач військами США в Європі також вважає, що США могли би розглянути можливість зміцнення морської оборони України у Чорному морі. Особливо після того, як торік РФ захопила там три військові українські кораблі, що прямували Керченською протокою.

Через п'ять років після анексії Росією Кримського півострова Москва "продовжує озброювати, тренувати" та навіть відкрито брати учать у боях разом з "антиурядовими силами у Східній Україні", зазначив Скапаротті. Він назвав ці дії прямим порушенням мінських угод 2015 року, покликаних припинити конфлікт на Донбасі.

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