США й надалі надаватимуть Україні зброю - Волкер

США продовжать консультуватися з Україною щодо її потреб у зброї для свого захисту. Про це у вівторок, 28 травня, повідомив під час інтернет-конференції спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

У відповідь на запитання, чи будуть Сполучені Штати у майбутньому постачати Україні летальну зброю, Волкер заявив, що США готові працювати з Україною для підтримки їхніх законних потреб в обороні, як і з усіма країнами у світі. "Ми консультуватимемося з Україною, які її потреби, ми подивимося, що можемо надати. Ми також відкриті до продажу зброї", - цитує його слова агентство "Інтерфакс-Україна".

Під час конференції Волкер також зазначив, що США розглянуть можливість не визнавати російські паспорти, видані громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, назвавши відповідні наміри російської влади "дуже провокаційним кроком". "Ми подивимося, чи ми зможемо не визнати ці паспорти, як ми це зробили у випадку з паспортами, які були видані в Криму", - повідомив американський дипломат.

Він торкнувся і питання блокування Угорщиною проведення засідання комісії Україна-НАТО на високому рівні, назвавши дії Будапешта "помилкою". Волкер також висловив надію, що із обранням президентом Володимира Зеленського між Угорщиною та Україною буде досягнуто домовленостей щодо прав угорської меншини говорити і здобувати освіту угорською мовою.

Окремо Волкер зазначив, що Сполучені Штати повністю підтримують рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права та закликають Росію негайно звільнити захоплених українських моряків і кораблі. "Росія не має жодних законних підстав надалі утримувати цих моряків", - заявив спецпредставник, додавши, що РФ не має наміру виконувати це рішення трибуналу, і немає "ніяких сил", які змусять це зробити.

Під час конференції Волкер також заявив, що під час зустрічі американської делегації з Зеленським йому не надавалися рекомендації щодо призначення конкретних осіб. Таким чином спецпредставник прокоментував інформацію, яка раніше з'явилася в українських ЗМІ, щодо його поради новому українському президенту не призначати Андрія Богдана, колишнього адвоката олігарха Ігоря Коломойського, головою своєї адміністрації.