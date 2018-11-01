 США зроблять виняток для восьми країн у питанні санкцій щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

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Новини

США зроблять виняток для восьми країн у питанні санкцій щодо Ірану

Вашингтон як виняток дозволить вісьмом країнам тимчасово імпортувати іранську нафту без ризику санкцій. Серед них немає країн Євросоюзу, але, як стверджує Анкара, є Туреччина.

Майк Помпео оголосив, що тимчасово купувату нафту у Ірану зможуть вісім країн

Майк Помпео оголосив, що тимчасово купувату нафту в Ірану зможуть вісім країн

Сполучені Штати вирішили тимчасово вивести вісім країн - імпортерів іранської нафти з-під дії другого пакета американських санкцій щодо Ірану, який набере чинності 5 листопада. Про це у п'ятницю, 2 листопада, заявив державний секретар США Майк Помпео. Він не назвав ці країни, але вказав, що жодна з держав, що входять до Європейського Союзу , не потрапила до цих винятків, передає агенція Reuters.

Дві з цих країн мають зменшити імпорт іранської нафти до нуля за кілька тижнів після запровадження санкцій. Інші шість значно зменшують залежність від іранської нафти, додав Помпео. Більш детальну інформацію щодо цих країн держсекретар США пообіцяв надати 5 листопада.

DW.COM

Міжнародний суд ООН вирішив, що США мають зняти з Ірану санкції, що зачіпають імпорт гуманітарних товарів, а також товарів та послуг, пов'язаних з безпекою цивільної авіації. (03.10.2018)

Вашингтон, запроваджуючи другий пакет санкцій проти Тегерана, намагатиметься не нашкодити союзникам, зазначив Джон Болтон. (01.11.2018)

Однією з країн, які тимчасово продовжуватимуть імпортувати іранську нафту без ризику санкцій, стане Туреччина, заявив міністр енергетики цієї країни Фатіх Донмез. "Ми знаємо, що Туреччина є однією з країн, яка є винятком, але у нас немає деталей", - заявив він, цитує державна агенція Anadolu. 

Помпео заявив, що країни, які стали винятками, погодилися, що гроші за нафту будуть перераховуватись на офшорні рахунки, які Іран зможе використовувати лише для "гуманітарної торгівлі або двосторонньої торгівлі товарами та послугами, які не підпадають під дію санкцій", передає агенція AFP. "Максимальний тиск означає максимальний тиск", - зазначив держсекретар США.

Міністерство фінансів США також вимагає, щоб глобальна міжбанківська система SWIFT припинила обслуговувати банківську галузь Ірану. В іншому разі її теж стосуватимуться санкції, заявив міністр фінансів Стів Мнучін, передає агенція dpa. До санкційного списку США також будуть додані 700 компаній, осіб і організацій.

"Ця частина кампанії спрямована на позбавлення режиму доходів, які він використовує для розповсюдження смерті та знищення по всьому світу. Наша кінцева мета - примусити Іран назавжди відмовитися від його добре задокументованої діяльності та поводитися як нормальна країна", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, що Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзниць припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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