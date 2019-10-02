 США знову підвищують мита на європейські літаки | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2020

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Економіка

США знову підвищують мита на європейські літаки

Через суперечку щодо субсидій для виробництва європейських літаків Airbus та американських Boeing США підвищують мита на літаки з Євросоюзу з 10 до 15 відсотків.

США підвищують тарифи на європейські літаки

США підвищують тарифи на європейські літаки

Через суперечку щодо законності субсидій для європейського авіавиробника Airbus уряд США вирішив підвищити мита на вироблені в ЄС літаки з 10 до 15 відсотків. Нові тарифи почнуть діяти з 18 березня, повідомило торговельне представництво США у п'ятницю, 14 лютого.

В Airbus заявили, що рішення американського уряду також вдарить по американських авіакомпаніях та ускладнить врегулювання торговельної суперечки з Євросоюзом. "Рішення торговельного представництва США ігнорує безліч заяв, зроблених американськими авіакомпаніями, підкреслюючи факт, що їм та американському суспільству, що літає, - зрештою доведеться оплачувати ці тарифи", - наголосили в Airbus.

DW.COM

Світова організація торгівлі дозволила США накладати щорічно штрафні мита на товари з Євросоюзу на 7,5 мільярда доларів через субсидії, які отримував авіаконцерн Airbus. (02.10.2019)

Через суперечку щодо субсидій для авіаконцерну Airbus Вашингтон підвищив мита на європейські літаки, вино, сир та олію. Європейський Союз готовий до контрзаходів. (18.10.2019)

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. У травні 2018 року Світова організація торгівлі (СОТ) визнала субсидії ЄС для Airbus утиском інтересів Boeing, після чого США оголосили про намір запровадити штрафні заходи щодо європейської продукції. Наприкінці березня 2019 року СОТ ухвалила рішення, що США, попри правила та рішення організації, надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії.

У жовтні минулого року СОТ дозволила Вашингтону щорічно накладати штрафні мита на товари на 7,5 мільярда доларів з Євросоюзу через дотації європейських країн для Airbus, які було визнано неправомірними. 18 жовтня 2019 року Вашингтон запровадив додаткові 10-відсоткові мита на європейські літаки.

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