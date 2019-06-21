 США здійснили кібератаку на Іран - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

США здійснили кібератаку на Іран - ЗМІ

Головною ціллю кібернападу США стали іранські ракетні системи, повідомляють американські ЗМІ. Підготовка до кіберудару тривала тижнями.

Кібератака на Іран

Кіберкомандування США у відповідь на збиття іранцями американського безпілотника провело кібернапад на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет. Про це в суботу, 22 червня, повідомило видання The Washington Post (WP), а також агенція новин AP з посиланням на джерела, котрі виступали на умовах анонімності.

Співрозмовники журналістів запевнили, що президент США Дональд Трамп схвалив проведення цієї кібератаки. Зазначається, що підготовка до кібернападу тривала тижнями - його розглядали як можливу відповідь на провокації з танкерами в регіоні Перської затоки. Головною мішенню кібернападу стали комп'ютерні мережі ракетних підрозділів іранського військового формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), повідомили неназвані співрозмовники журналістів.

Представники Білого дому і кіберкомандування США від офіційних коментарів відмовилися. Так само поки що ці повідомленні ніяк не прокоментували в Ірані.

Трамп сказав, що не скасовував удару по Ірану

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не скасовував наказу щодо ракетного удару по Ірану, а тільки призупинив його виконання. "Я ніколи не скасовував наказу про удар по Ірану, як дехто некоректно повідомляв. Я просто призупинив його виконання на тепер", - написав Трамп в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter в неділю, 23 червня.

Нагадаємо, що 20 червня підрозділ КВІР збив американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі.

Згодом того ж дня президент США Дональд Трамп підтвердив, що планував обстріл Ірану через збиття американського дрона. В серії повідомлень у Twitter він розповів, що утримався від цього після того, як його поінформували, що кількість жертв може бути завеликою.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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