США звинуватили Китай у відступі від домовленостей, підвищують мита

США звинуватили КНР у зриві торговельних переговорів між країнами. Як заявив у понеділок, 6 травня, американському виданню Wall Street Journal торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, "протягом минулого тижня ми побачили ерозію взятих на себе Китаєм зобов'язань, я б навіть сказав, відступ від взятих зобов'язань", цитує агентство AFP.

За словами Лайтхайзера, хоча наступний раунд переговорів між КНР та США все ж відбудеться 9-10 травня у Вашингтоні, але з опівночі 10 травня Сполучені Штати таки підвищать з 10-ти до 25 відсотків мита на китайські товари загальною вартістю 200 мільярдів доларів.

Тим часом міністерство торгівлі КНР у вівторок, 7 травня, підвтердило, що віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе 9-10 травня відвідає Вашингтон для проведення двосторонніх переговорів з торгівлі.

Нагадаємо, що 5 травня президент США Днальд Трамп анонсував підвищення ввізного мита на деякі групи китайських товарів. Американський президент попередив, що з 10 травня ставка ввізного мита на товари з КНР річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів США зросте з 10 до 25 відсотків.

Свою заяву про підвищення мит Трамп пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу. При цьому раніше він неодноразово заявляв, що переговори просуваються успішно.