 США звинуватили Китай у відступі від домовленостей, підвищують мита | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.05.2019

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Економіка

США звинуватили Китай у відступі від домовленостей, підвищують мита

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що Китай на переговорах відійшов від взятих на себе зобов'язань. За його словами, наступний етап переговорів усе ж відбудеться, але не вплине на підвищення мит.

Роберт Лайтхайзер

Роберт Лайтхайзер

США звинуватили КНР у зриві торговельних переговорів між країнами. Як заявив у понеділок, 6 травня, американському виданню Wall Street Journal торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, "протягом минулого тижня ми побачили ерозію взятих на себе Китаєм зобов'язань, я б навіть сказав, відступ від взятих зобов'язань", цитує агентство AFP.

За словами Лайтхайзера, хоча наступний раунд переговорів між КНР та США все ж відбудеться 9-10 травня у Вашингтоні, але з опівночі 10 травня Сполучені Штати таки підвищать з 10-ти до 25 відсотків мита на китайські товари загальною вартістю 200 мільярдів доларів.

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Підвищення імпортного мита на китайські товари з 10 до 25 відсотків Дональд Трамп пояснює "занадто повільними" переговорами між Вашингтоном та Пекіном про двосторонню торгівлю. (05.05.2019)

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Тим часом міністерство торгівлі КНР у вівторок, 7 травня, підвтердило, що віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе 9-10 травня відвідає Вашингтон для проведення двосторонніх переговорів з торгівлі. 

Нагадаємо, що 5 травня президент США Днальд Трамп анонсував підвищення ввізного мита на деякі групи китайських товарів. Американський президент попередив, що з 10 травня ставка ввізного мита на товари з КНР річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів США зросте з 10 до 25 відсотків.

Свою заяву про підвищення мит Трамп пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу. При цьому раніше він неодноразово заявляв, що переговори просуваються успішно.

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