США затримали рішення про звільнення іранського танкера в Гібралтарі

Сполучені Штати Америки подали клопотання про подальше затримання іранського супертанкера Grace 1, який утримується під вартою в Гібралтарі. Документ надійшов вранці четверга, 15 серпня, за кілька годин до рішення Верховного суду Гібралтару щодо долі танкера. Про це заявили в уряді цієї британської заморської території. Тепер суд планує поновити своє засідання о 16:00 за місцевим часом.

"Міністерство юстиції США подало клопотання про затримання іранського супертанкера Grace 1 в Гібралтарі, за кілька годин до того, як уряд Гібралтару збирався його відпустити", - цитує Reuters повідомлення місцевого видання Gibraltar Chronicle.

Нагадаємо, що 4 липня у протоці Гібралтар британською владою був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її постачанні до Сирії в обхід санкцій ЄС. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера. Вже 19 липня "Корпус вартових Ісламської революції" Ірану заявив про затримання в Ормузькій протоці британського танкера Stena Impero, який нібито порушив міжнародні морські правила.