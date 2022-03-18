 США засудили російські погрози Боснії ″українським сценарієм″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2022

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Новини

США засудили російські погрози Боснії "українським сценарієм"

Посольство США у Боснії назвало коментарі посла РФ Калабухова "небезпечними" і заявило про подальшу підтримку Сараєво.

Проукраїнська акція у боснійській Тузлі

Проукраїнська акція у боснійській Тузлі. Одночасно у Боснії і Герцеговині у сербських районах проходять проросійські демонстрації

Сполучені Штати засудили "небезпечні" коментарі посла Росії у Боснії, який погрожував цій країні через її пропозицію про вступ до НАТО. У дописі в Twitter від четверга, 17 березня, посольство США у Боснії сказано, що "Ніяка третя сторона не має права голосу в домовленостях про безпеку між НАТО та суверенними країнами". Також США зазначили, що і далі підтримуватимуть Боснію та Герцеговину, оскільки вона робить необхідні кроки для забезпечення власного місця у євроатлантичній спільноті.

Раніше цього тижня посол РФ у Сараєво Ігор Калабухов заявив, що його країна може "відреагувати” якщо Боснія доєднається до західного військового альянсу, посилаючись на вторгнення Росії в Україну. "Якщо (Боснія) вирішить стати членом чогось, це її внутрішнє право. Але є ще одна річ - наша реакція", - сказав він. "Ми показали, що ми очікуємо, на прикладі України. Якщо будуть погрози - реагуватимемо".

Останніми місяцями у Боснії посилилась загроза дестабілізації після того, як лідер боснійських сербів Мілорад Додік виступив із сепаратистськими заявами. У грудні він почав виводити сербів з об'єднаної армії, судової та податкової системи, що викликало загрозу розколу країни, або початку нового конфлікту. До здійснення цих кроків, Додік відвідав Москву, ймовірно отримавши підтримку історичного союзника.

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Політична система Боснії і Герцеговини влаштована таким чином, що жодне політичні рішення країни не може бути прийнято без консенсусу. Частина країни керується сербським суб'єктом, а інші є мусульмансько-хорватською федерацією. Прикладом роботи такої системи є реакція Боснії на російське вторгнення в Україну. Країна засудила Росію в ООН, але домовитись про санкції проти Кремля не змогла, через протидію сербських офіційних осіб.

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