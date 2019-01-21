 США запровадять штрафні мита на товари з ЄС на 11 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

США запровадять штрафні мита на товари з ЄС на 11 мільярдів доларів

Субсидії Євросоюзу для Airbus негативно вплинули на США, тому Вашингтон запровадить штрафні тарифи на європейські товари на загальну суму 11 мільярдів доларів, заявив американський президент Дональд Трамп.

США відповіли на європейські субсидії для Airbus новими митними тарифами

Дональд Трамп відповів на європейські субсидії для Airbus новими митними тарифами

Президент США Дональд Трамп заявив, що США запровадять штрафні мита на європейські товари на суму 11 мільярдів доларів через суперечку навколо субсидій на користь авіавиробника Airbus. "Світова організація торгівлі вважає, що субсидії Європейського Союзу для Airbus негативно вплинули на Сполучені Штати, які тепер запровадять тарифи на 11 мільярдів доларів на товари з ЄС! ЄС користувався перевагами в торгівлі перед США багато років. Незабаром це припиниться", - написав глава держави у Twitter у вівторок, 9 квітня.

Напередодні уповноважений США з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер заявив, що європейські державні субсидії для Airbus спричиняють США шкоду на суму в 11 мільярдів доларів щорічно. За його словами, у відповідь США запровадять мита не тільки на пов'язані з авіабудуванням товари, але також на сир, вино, оливкову олію, апельсини та морські продукти.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого - для Boeing у США триває з 2004 року. Наприкінці березня Світова організація торгівлі (СОТ) ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань. Як пояснили у Єврокомісії, субсидії дозволяли американському авіабудівнику продавати свої літаки дешевше, що завдавало шкоди європейському концерну Airbus. У концерні Airbus також привітали рішення СОТ.

DW.COM

СОТ вирішила, що Boeing отримував незаконні субсидії від уряду США. У ЄС та Airbus вважають це рішення своєю перемогою. (28.03.2019)

У попередньому списку для застосування обмежувальних заходів через субсидування європейського авіавиробника Airbus - сир, вино та оливкове масло, вироблені у Євросоюзі. (09.04.2019)

Як повідомлялося, влітку 2018 року США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Після цього Трамп пригрозив новими митами на європейські автомобілі. У липні Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися відмовитися від усіх запланованих раніше взаємних штрафних мит. Вони вирішили не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори.

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