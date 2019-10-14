 США запровадили санкції щодо Туреччини через її наступ у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Новини

США запровадили санкції щодо Туреччини через її наступ у Сирії

Санкції запроваджені щодо двох турецьких міністерства та трьох міністрів. Трамп вимагає від Ердогана припинити воєнну операцію в Сирії.

Дональд Трамп та Реджеп Таїп Ердоган (архівне фото)

Дональд Трамп та Реджеп Таїп Ердоган (архівне фото)

Через воєнну операцію Анкари в Сирії міністерство фінансів США запровадило санкції щодо турецьких міністерств оборони та енергетики. Про це йдеться у повідомленні американського мінфіну, опублікованому у ніч на вівторок, 15 жовтня. Санкції також запроваджені щодо трьох турецьких міністрів: оборони та енергетики Хулусі Акара і Фатіха Донмеза та глави МВС Сулеймана Сойлу.

"Сполучені Штати покладають відповідальність на уряд Туреччини за ескалацію насильства з боку турецьких збройних сил, за те, що вони наражають на небезпеку ні у чому не винних цивільних осіб і дестабілізують ситуацію в регіоні", - зазначив міністр фінансів США Стівен Мнучін. Внаслідок санкцій американські активи міністрів та міністерств заморожені, а фінансові операції з ними заборонені.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп зателефонував турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану і зажадав від нього припинити військову операцію. Про це повідомив віцепрезидент Майк Пенс, який має за дорученням Трампа попрямувати на Близький Схід, щоб особисто проконтролювати ситуацію.

Раніше Трамп заявив, що санкції торкнуться "діючих і колишніх офіційних осіб Туреччини", а також тих, хто сприяв "дестабілізуючим діям Туреччини на північному сході Сирії". Крім фінансових заходів, передбачені також блокування власності та заборона на в'їзд в США для тих, хто потрапить до списку санкцій. Також США можуть як екстрений захід збільшити мито на турецьку сталь з 25 відсотків до 50 відсотків та відмовитись відмовляться від подальших переговорів про торгову операцію з Анкарою на суму 100 мільярдів доларів.

DW.COM

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн попереджає, що наступ Туреччини на північному сході Сирії може призвести до залучення у конфлікт країн НАТО. Сирійське питання обговорюватиметься на засіданні Ради ЄС 14 жовтня. (14.10.2019)

Міністри закордонних справ країн ЄС засудили наступ турецьких військових на півночі Сирії, заявивши, що це підриває безпеку цілого регіону. Загального ембарго на продаж зброї Туреччині ЄС запроваджувати не став. (14.10.2019)

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.

Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до двох мільйонів сирійських біженців, які зараз знаходяться в Туреччині. У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, а Євросоюз засудив наступ.

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