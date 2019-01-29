 США запровадили санкції проти 17 осіб та російських фірм через кіберзлочини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Новини

США запровадили санкції проти 17 осіб та російських фірм через кіберзлочини

Хакерську групу Evil Corp обвинувачують у крадіжці понад 100 мільйонів доларів в різних країнах. Влада США заблокувала всі активи пов'язаних з угрупуванням людей та фірм на своїй території.

Лідера хакерської групи пов'язують з російським урядом

Лідера хакерської групи пов'язують з російським урядом

Міністерство фінансів США у четвер, 5 грудня, запровадило санкції проти 17 фізичних осіб та семи російських підприємств через кіберзлочини.

Цих осіб та підприємства обвинувачують у зв'язках з російським хакерським угрупуванням Evil Corp. Як повідомив мінфін США, ця група використовувала програмне забезпечення Dridex для зараження комп'ютерів та збирання даних. Завдяки цьому зловмисники вкрали понад 100 мільйонів доларів США з банків та фінансових установ у понад 40 країнах.

DW.COM

Сполучені Штати внесли до чорного списку одну компанію, трьох фізичних осіб та п'ять кораблів за постачання авіаційного палива російській армії в Сирії в обхід американських санкцій. (26.09.2019)

Міністерство фінансів США посилило санкції проти підприємств та осіб, пов'язаних із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. Їх обвинувачують у спробі вплинути на результати виборів у США у 2018 році. (30.09.2019)

Державний департамент США оголосив винагороду розміром в п'ять мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе затримати лідера угрупування Максима Якубця. В мінфіні зазначили, що Якубець також допомагав в "зловмисних кібер-зусиллях російському уряду". Суд Небраски пред'явив йому обвинувачення за кіберзлочини. Найближчим соратником лідера угрупування названо іншого росіянина - Ігоря Турашева.

Проти інших осіб санкції запроваджуються не за безпосереднє проведення хакерських атак, а за участь у фінансових операціях хакерів. В якості санкцій США заблокували все майно та активи цих осіб в їхній юрисдикції. Громадянам США заборонені будь-які транзакції з цими людьми та підприємствами - за це проти них також можуть бути застосовані санкції.

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

Посилання в інтернеті

Повідомлення міністерства фінансів США

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)  

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