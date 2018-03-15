США запровадили санкції проти трьох російських підприємств

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох російських підприємств у рамках закону про нерозповсюдження зброї масового ураження. Про це повідомляється в опублікованому у четвер, 13 лютого, документі Державного департаменту США. Ідеться про російські "Військово-промислову корпорацію "Науково-виробниче об'єднання машинобудування", "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство" та "Конструкторське бюро приладобудування імені А.Г.Шипунова". У список, який діє вже з 3 лютого, потрапили і підприємства з інших країн, у тому числі з Іраку, Туреччини та Китаю.

Санкції забороняють американським відомствам вести переговори з цими організаціями, купувати у них і продавати їм товари і технології. Держдеп у своєму рішенні вказує, що ці організації причетні до порушення санкцій проти Ірану, Північної Кореї і Сирії в частині поставок зброї масового ураження або елементів такої зброї.

"Науково-виробниче об'єднання машинобудування", яке входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння", займається розробкою і виробництвом бойових комплексів з крилатими ракетами, космічних комплексів. "Науково-виробниче об'єднання машинобудування" входить до держкорпорації "Ростех" і займається розробкою зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С". "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство" випускає вертольоти для російського військово-морського флоту.

"НВО машинобудування" та "КБП ім. Шипунова" раніше вже були включені до санкційних списків США щодо Росії, запроваджені через анексію Криму та кібератаки проти Сполучених Штатів.