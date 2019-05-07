США запровадили санкції проти металургійної промисловості Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив пакет санкцій проти металургічного та гірничо-видобувного секторів іранської економіки у середу, 8 квітня, йдеться в прес-релізі Білого дому.

У документі зазначається, що метою нових санкцій є позбавлення Ірану доходів, зокрема виручки від експорту продукції, пов'язаної із виробництвом заліза, сталі, алюмінію і міді. Нові обмежувальні заходи передбачають блокування у США активів осіб, що мають відношення до металургійного виробництва у Ірані. Запровадженням цих заходів займатиметься міністерство фінансів США.

"Ми закликаємо режим відмовитися від ядерних амбіцій, змінити свою деструктивну поведінку, поважати права своїх громадян і чесно повернутися до столу переговорів", - заявив Трамп у пізніше оприлюдненій заяві. Він також висловив сподівання на те, що "коли-небудь" зустрінеться із лідерами Ірану.

Раніше, 8 травня, Тегеран поінформував лідерів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про свою відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Як згодом повідомили у Вищій раді національної безпеки країни, Іран не вважає за необхідне дотримуватися обмежень угоди щодо зберігання збагаченого урану та важкої води. Президент Ірану Хассан Роухані дав п'яти країнам 60 днів, щоб виконати свої обіцянки щодо банківського та нафтового секторів, інакше країна підвищить рівень збагачення урану.

22 квітня у Вашингтоні повідомили, що з початку травня санкції США щодо нафтового сектора Ірану діятимуть без винятків для окремих держав. У листопаді минулого року США запровадили найжорсткіші в історії санкції проти Ірану, передусім щодо нафтової галузі країни, яка є головним джерелом валютних надходжень для Тегерана. Уряд США, однак, дозволив восьми країнам, у тому числі й двом державам-членам ЄС, упродовж шести місяців імпортувати нафту з Ірану без ризику наразитися на санкції. Але з 2 травня термін чинності цих винятків спливає. У Білому домі наголосили, що метою таких кроків США є скорочення експорту нафти Тегераном до нуля.

У відповідь Іран 28 квітня пригрозив заблокувати поставки нафтиз Перської затоки.