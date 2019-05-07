 США запровадили санкції проти металургійної промисловості Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

США запровадили санкції проти металургійної промисловості Ірану

Дональд Трамп запровадив санкції проти іранських металургів, але сподівається "колись" зустрітися з керівництвом Ірану.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив пакет санкцій проти металургічного та гірничо-видобувного секторів іранської економіки у середу, 8 квітня, йдеться в прес-релізі Білого дому.

У документі зазначається, що метою нових санкцій є позбавлення Ірану доходів, зокрема виручки від експорту продукції, пов'язаної із виробництвом заліза, сталі, алюмінію і міді. Нові обмежувальні заходи передбачають блокування у США активів осіб, що мають відношення до металургійного виробництва у Ірані. Запровадженням цих заходів займатиметься міністерство фінансів США.

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"Ми закликаємо режим відмовитися від ядерних амбіцій, змінити свою деструктивну поведінку, поважати права своїх громадян і чесно повернутися до столу переговорів", - заявив Трамп у пізніше оприлюдненій заяві. Він також висловив сподівання на те, що "коли-небудь" зустрінеться із лідерами Ірану.

Раніше, 8 травня, Тегеран поінформував лідерів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про свою відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Як згодом повідомили у Вищій раді національної безпеки країни, Іран не вважає за необхідне дотримуватися обмежень угоди щодо зберігання збагаченого урану та важкої води. Президент Ірану Хассан Роухані дав п'яти країнам 60 днів, щоб виконати свої обіцянки щодо банківського та нафтового секторів, інакше країна підвищить рівень збагачення урану.

22 квітня у Вашингтоні повідомили, що з початку травня санкції США щодо нафтового сектора Ірану діятимуть без винятків для окремих держав. У листопаді минулого року США запровадили найжорсткіші в історії санкції проти Ірану, передусім щодо нафтової галузі країни, яка є головним джерелом валютних надходжень для Тегерана. Уряд США, однак, дозволив восьми країнам, у тому числі й двом державам-членам ЄС, упродовж шести місяців імпортувати нафту з Ірану без ризику наразитися на санкції. Але з 2 травня термін чинності цих винятків спливає. У Білому домі наголосили, що метою таких кроків США є скорочення експорту нафти Тегераном до нуля.

У відповідь Іран 28 квітня пригрозив заблокувати поставки нафтиз Перської затоки.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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