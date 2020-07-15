 США запровадили нові санкції проти осіб і компаній, пов′язаних з ″кухарем Путіна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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США запровадили нові санкції проти осіб і компаній, пов'язаних з "кухарем Путіна"

У чорний список включені три фізичних особи і п'ять компаній, пов'язаних з Євгеном Пригожиним. Обмеження запроваджуються за "дестабілізуючу активність" в Судані, зазначили в Держдепартаменті США.

Євген Пригожин і Володимир Путін

Євген Пригожин і Володимир Путін

США запровадили санкції проти трьох фізичних осіб і п'яти компаній, пов'язаних з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого в незалежних російських ЗМІ називають "кухарем Путіна". Про розширення санкційного списку в середу, 15 липня, оголосило міністерство фінансів США.

Як йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту, санкції запроваджуються за втручання в американські вибори, а також за "дестабілізуючу активність" Пригожина в Судані. Під обмеження підпали зокрема ПВК Вагнера в Судані, петербурзька компанія "М Инвест", її дочірня компанія Meroe Gold, а також їхні керівники Андрій Мандель і Михайло Потепкін. Крім того, санкції вводяться проти Ігора Лавренкова, який, як стверджується, безпосередньо пов'язаний з Пригожиним. "Сьогоднішня акція повинна надалі обмежити спроби Пригожина і його прихильників спровокувати заворушення або підірвати демократичні реформи в Судані", - йдеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

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Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Євген Пригожин і його мережа "експлуатують природні ресурси Судану з метою особистого збагачення". Санкції передбачають замороження активів у США, а також заборону для американських компаній вести бізнес з тими особами і суб'єктами, на які поширюються обмеження.

Санкції США щодо оточення Пригожина

У вересні 2019 року міністерство фінансів США наклало санкції на чотири компанії і сімох фізичних осіб, які, за даними Вашингтона, мають відношення до Євгена Пригожина і намагалися вплинути на результати проміжних виборів в США в 2018 році.

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"Реагуючи на спроби Росії вплинути на демократичний процес в США, Сполучені Штати накладають санкції на чотири компанії і сімох фізичних осіб, пов'язаних з Агентством інтернет-досліджень (Internet Research Agency) і Євгеном Пригожиним, який його фінансує", - заявив держсекретар США Майк Помпео. Крім іншого, в рамках накладених санкцій трьом приватним літакам і яхті бізнесмена було заборонено перетинати кордон США.

Євгена Пригожина пов'язують з приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера, найманці якої, за свідченнями з багатьох джерел, воювали, зокрема, на Сході України, у Сирії, Центрально-Африканській республіці та у Судані.

 

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