 США запроваджують санкції щодо 12 російських компаній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

США запроваджують санкції щодо 12 російських компаній

Серед нових підсанкційних російських підприємств - кілька науково-виробничих, які постачають обладнання для російських збройних сил.

США продовжують накладати санкції на російські компанії

США продовжують накладати санкції на російські компанії

Міністерство торгівлі США у вівторок, 25 вересня, розмістило в Федеральному реєстрі документ про внесення низки компаній до списків на перегляд ліцензій у зв'язку з "діяльністю, що суперечить інтересам США". У перелік компаній, для яких запроваджуються обмеження в торгівлі, додано 12 російських юридичних осіб.

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США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії за невиконання Кремлем договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. (17.05.2018)

Вашингтону не варто очікувати, що Володимир Путін змінить свою поведінку у Сирії чи в Україні, вважає голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Ед Ройс. (13.09.2018)

У документі зазначено, що ці зміни набувають чинності у день публікації, яка очікується 26 вересня.

У новому списку опинилися Науково-дослідний інститут "Вектор" (належить до "Ростех"), ПАТ "Информационные технологии и коммуникационные системы" ("Инфотекс"), "Сайрус Системс", (НВП) "Гамма", які працюють в галузі зв'язку та захисту інформації і які, на думку американської влади, сприяли протиправній діяльності російських хакерів.

Також під санкції потрапляють ТОВ "Дайвтехносервис" із Санкт-Петербурга і НВП підводних технологій "Океанос" за поставку та обслуговування обладнання для ВМФ Росії. Також ідеться про підприємтсва "Аэрокомпозит", НВП "Технология" (належить до "Ростех"), ПАТ "Авиадвигатель", ПАТ Науково-виробнича корпорація "Системы прецизионного приборостроения", воронезький НДІ "Вега" - за підтримку російської військової аерокосмічної промисловості.

Згідно з документом, ліцензії всіх цих компаній буде переглянуто. Міністерство торгівлі запровадить додаткові вимоги і обмеження для ліцензування цих компаній, включаючи експортні, реекспортні і трансферні операції щодо цих юридичних осіб.

Крім російських компаній в ці списки були додані юридичні особи з Білорусі, Ірану, Сінгапуру, ОАЕ і Гонконгу.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

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    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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