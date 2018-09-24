США запроваджують санкції щодо 12 російських компаній

Міністерство торгівлі США у вівторок, 25 вересня, розмістило в Федеральному реєстрі документ про внесення низки компаній до списків на перегляд ліцензій у зв'язку з "діяльністю, що суперечить інтересам США". У перелік компаній, для яких запроваджуються обмеження в торгівлі, додано 12 російських юридичних осіб.

У документі зазначено, що ці зміни набувають чинності у день публікації, яка очікується 26 вересня.

У новому списку опинилися Науково-дослідний інститут "Вектор" (належить до "Ростех"), ПАТ "Информационные технологии и коммуникационные системы" ("Инфотекс"), "Сайрус Системс", (НВП) "Гамма", які працюють в галузі зв'язку та захисту інформації і які, на думку американської влади, сприяли протиправній діяльності російських хакерів.

Також під санкції потрапляють ТОВ "Дайвтехносервис" із Санкт-Петербурга і НВП підводних технологій "Океанос" за поставку та обслуговування обладнання для ВМФ Росії. Також ідеться про підприємтсва "Аэрокомпозит", НВП "Технология" (належить до "Ростех"), ПАТ "Авиадвигатель", ПАТ Науково-виробнича корпорація "Системы прецизионного приборостроения", воронезький НДІ "Вега" - за підтримку російської військової аерокосмічної промисловості.

Згідно з документом, ліцензії всіх цих компаній буде переглянуто. Міністерство торгівлі запровадить додаткові вимоги і обмеження для ліцензування цих компаній, включаючи експортні, реекспортні і трансферні операції щодо цих юридичних осіб.

Крім російських компаній в ці списки були додані юридичні особи з Білорусі, Ірану, Сінгапуру, ОАЕ і Гонконгу.