США залишаються найбільшим експортером зброї у світі - SIPRI

Сполучені Штати утримують перше місце з продажу зброї у світі. Їхня частка від загального обсягу експорту зброї у світі складає 36 відсотків. Вашингтон збільшив обсяги експорту зброї на 23 відсотки з 2015 по 2019 роки, порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), опублікованому в понеділок, 9 березня.

Ініціатором збільшення поставок зброї була не тільки адміністрація президента США Дональда Трампа, частину з них затвердив ще його попередник Барак Обама за час свого президентства.

Половину зі всієї зброї Вашингтон за останній п'ятирічний період продав країнам Близького Сходу. Головним покупцем у цьому регіоні була Саудівська Аравія, заявили у SIPRI. Водночас попит на передові американські військові літаки зростає і в інших країнах та регіонах світу, зокрема, у Європі, Австралії, Японії та Тайвані.

Експорт російської зброї зменшився

У той час як американська частка експорту зброї зросла з 31 до 36 відсотків, частка Росії знизилася з 27 до 21 відсотків. Причиною цього став значно нижчий попит з боку найважливішого покупця російської зброї - Індії. Екпорт російської зброї скоротився за останні 5 років на 18 відсотків у порівнянні з попередньою п'ятирічкою. Зокрема на 87 відсотків скоротилися поставки зброї РФ до Сирії. Це скорочення триває на тлі підтримки Кремлем режиму сирійського президента Башара Асада.

Франція - найбільший експортер зброї в межах ЄС

Французький експорт зброї за останні п'ять років збільшився на 72 відсотки, порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Це частково пояснюється збільшенням поставок зброї до Єгипту, Катару та Індії.

Німеччина утримує четверте місце

На Німеччину припадає 5,8 відсотка від загального експорту зброї. За останні п'ять років Берлін продав на 17 відсотків більше зброї, ніж за попередній період. Водночас у країні діє заборона експорту зброї до Саудівської Аравії до 31 березня 2020 року. Основним покупцем німецького озброєння є Південна Корея, яка з 2015 року придбала чотири німецькі підводні човни, а також Греція та Алжир.

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