 США залишаються найбільшим експортером зброї у світі - SIPRI | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США залишаються найбільшим експортером зброї у світі - SIPRI

Сполучені Штати залишаються найбільшими експортерами зброї у світі. Тим часом найбільше її купляє Саудівська Аравія. Німеччина утримує за собою четверте місце з продажу зброї.

Військова машина німецького виробництва

Військова машина німецького виробництва

Сполучені Штати утримують перше місце з продажу зброї у світі. Їхня частка від загального обсягу експорту зброї у світі складає 36 відсотків. Вашингтон збільшив обсяги експорту зброї на 23 відсотки з 2015 по 2019 роки, порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), опублікованому в понеділок, 9 березня.

Ініціатором збільшення поставок зброї була не тільки адміністрація президента США Дональда Трампа, частину з них затвердив ще його попередник Барак Обама за час свого президентства.

Половину зі всієї зброї Вашингтон за останній п'ятирічний період продав країнам Близького Сходу. Головним покупцем у цьому регіоні була Саудівська Аравія, заявили у SIPRI. Водночас попит на передові американські військові літаки зростає і в інших країнах та регіонах світу, зокрема, у Європі, Австралії, Японії та Тайвані.

Експорт російської зброї зменшився

У той час як американська частка експорту зброї зросла з 31 до 36 відсотків, частка Росії знизилася з 27 до 21 відсотків. Причиною цього став значно нижчий попит з боку найважливішого покупця російської зброї - Індії. Екпорт російської зброї скоротився за останні 5 років на 18 відсотків у порівнянні з попередньою п'ятирічкою. Зокрема на 87 відсотків скоротилися поставки зброї РФ до Сирії. Це скорочення триває на тлі підтримки Кремлем режиму сирійського президента Башара Асада.

DW.COM

США та Росія списують насамперед вже непотрібні заряди, наголошують у SIPRI. Тим часом ядерні держави модернізують свої арсенали. (17.06.2019)

Ухвалений раніше мораторій на постачання німецької зброї Саудівській Аравії триватиме ще як мінімум півроку. Одна з причин - війна в Ємені. (29.03.2019)

Франція - найбільший експортер зброї в межах ЄС

Французький експорт зброї за останні п'ять років збільшився на 72 відсотки, порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Це частково пояснюється збільшенням поставок зброї до Єгипту, Катару та Індії.

Німеччина утримує четверте місце

На Німеччину припадає 5,8 відсотка від загального експорту зброї. За останні п'ять років Берлін продав на 17 відсотків більше зброї, ніж за попередній період. Водночас у країні діє  заборона експорту зброї до Саудівської Аравії  до 31 березня 2020 року.  Основним покупцем німецького озброєння є Південна Корея, яка з 2015 року придбала чотири німецькі підводні човни, а також Греція та Алжир.

.

Дивитись відео 03:12

Продаж зброї: Росія - друга у світі, Україна впала в рейтингу (11.12.2018)

Дивитись відео 02:36

Новинки українського озброєння: посилення обороноздатності чи піар? (05.09.2018)

Також за темою

Symbolbild Rüstungsexporte Deutschland

Уряд Німеччини схвалив експорт зброї на рекордні 8 мільярдів євро 08.01.2020

Суттєве збільшення вартості виданих дозволів на продаж зброї викликало критику Зелених і лівих політиків Німеччини.

Deutschland Symbolbild Pompeo und Maas

Коментар: Європа та США - закляті друзі на Мюнхенській конференції з безпеки 17.02.2020

Друзі чи вороги? Все складно. Мюнхенська конференція з безпеки чітко показала, наскільки Європа далека від Вашингтона, вважає Маттіас фон Гайн.

U.S. President Donald Trump Holds Campaign Rally in North Carolina

Трамп оголосив, що США посилять санкції проти Ірану 18.09.2019

Президент США Дональд Трамп вирішив посилити санкції щодо Тегерана. Тим часом Саудівська Аравія звинуватила Іран в організації обстрілів нафтопереробних заводів.

Реклама

Докладно

Уламки літака MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі, липень 2014 року

Суд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

9 березня в Схіпхолі почався резонансний кримінальний процес у справі про катастрофу над Донбасом літака MH17.  

Видобуток нафти

В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку нафти

Тим часом на ринках спостерігається стрімке падіння вартості "чорного золота".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  