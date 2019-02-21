США залишать у Сирії військовослужбовців

Американські військовослужбовці на деякий час залишаться в Сирії для підтримання миру в регіоні, заявили у Білому домі.
США мають намір на певний час залишити в Сирії групу з 200 військовослужбовців "для підтримання миру" після виведення своїх військ з цієї близькосхідної країни. Про це речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила в четвер, 21 лютого, в інтервю телекомпанії CBS.
Нагадаємо, що у грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення всіх американських військовослужбовців з Сирії. Своє рішення він пояснив тим, що перемогу над терористами "Ісламської держави" вже здобуто. Незабаром після заяви Трампа глава Пентагону Джеймс Меттіс і спецпредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з "Ісламською державою" в Сирії Бретт Макгурк подали у відставку.
У січні 2019 держсекретар США Майк Помпео заявив, що американські військовослужбовці почали залишати Сирію. Водночас Вашингтон не повідомив деталі плану виведення військ, пославшись на міркування безпеки.
Міністр оборони США залишає посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом. Це сталося на наступний день після того, як Трамп заявив про виведення військ з Сирії. (21.12.2018)
На даному етапі йдеться виключно про "логістичні заходи" для виведення американських військових із Сирії, наголошують у Пентагоні. А переміщення підрозділів ще не розпочалося. (12.01.2019)