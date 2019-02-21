США залишать у Сирії військовослужбовців

США мають намір на певний час залишити в Сирії групу з 200 військовослужбовців "для підтримання миру" після виведення своїх військ з цієї близькосхідної країни. Про це речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила в четвер, 21 лютого, в інтервю телекомпанії CBS.

Нагадаємо, що у грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення всіх американських військовослужбовців з Сирії. Своє рішення він пояснив тим, що перемогу над терористами "Ісламської держави" вже здобуто. Незабаром після заяви Трампа глава Пентагону Джеймс Меттіс і спецпредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з "Ісламською державою" в Сирії Бретт Макгурк подали у відставку.

У січні 2019 держсекретар США Майк Помпео заявив, що американські військовослужбовці почали залишати Сирію. Водночас Вашингтон не повідомив деталі плану виведення військ, пославшись на міркування безпеки.