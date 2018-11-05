США закликають Євросоюз не послаблювати санкції проти Росії

Європейський Союз не має послаблювати свої санкцій проти Росії, заявив у вівторок, 6 листопада, у Брюсселі перший заступник директора відділу політичного планування Держдепартаменту США Девід Тесслер. Він попередив, що Москва становить "чітку і наявну" загрозу для Заходу, яка "погіршується, а не покращується", передає агенція AFP.
Вашингтон наголошує, що країни Євросоюзу мають підтримувати жорсткі санкції проти Росії через анексію Криму та кризу в Україні, попри те, що італійський уряд підштовхує ЄС до послаблення тиску на Москву.
Член команди держсекретаря зазначив, що США розглядають і нові санкції проти РФ у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії. За його словами, успіх антиросійських санкцій залежить від тісної координації з Європою.
"Наші санкції повинні залишатися сильними, поки ми не побачимо змін у поведінці в Москві, яких ми усі чекаємо. Ми не віримо в будь-яке послаблення санкцій, поки не відбудеться повна зміна поведінки, повне виконання російських зобов'язань", - зазначив Тесслер. "Для нас це не теоретичні дискусії, про які ми можемо говорити - це чітка та наявна небезпека, яку становлять росіяни, з якою ми боремося", - додав він.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк