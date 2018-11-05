США закликають Євросоюз не послаблювати санкції проти Росії

Європейський Союз не має послаблювати свої санкцій проти Росії, заявив у вівторок, 6 листопада, у Брюсселі перший заступник директора відділу політичного планування Держдепартаменту США Девід Тесслер. Він попередив, що Москва становить "чітку і наявну" загрозу для Заходу, яка "погіршується, а не покращується", передає агенція AFP.

Вашингтон наголошує, що країни Євросоюзу мають підтримувати жорсткі санкції проти Росії через анексію Криму та кризу в Україні, попри те, що італійський уряд підштовхує ЄС до послаблення тиску на Москву.

Член команди держсекретаря зазначив, що США розглядають і нові санкції проти РФ у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії. За його словами, успіх антиросійських санкцій залежить від тісної координації з Європою.

"Наші санкції повинні залишатися сильними, поки ми не побачимо змін у поведінці в Москві, яких ми усі чекаємо. Ми не віримо в будь-яке послаблення санкцій, поки не відбудеться повна зміна поведінки, повне виконання російських зобов'язань", - зазначив Тесслер. "Для нас це не теоретичні дискусії, про які ми можемо говорити - це чітка та наявна небезпека, яку становлять росіяни, з якою ми боремося", - додав він.

На кого націлені санкції США? Іран Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

На кого націлені санкції США? Північна Корея Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

На кого націлені санкції США? Сирія Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

На кого націлені санкції США? Росія У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

На кого націлені санкції США? Куба Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк

