 США закликають Євросоюз не послаблювати санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

США закликають Євросоюз не послаблювати санкції проти Росії

Москва становить "чітку і наявну" загрозу для Заходу, яка тільки погіршується, заявив представник команди держсекретаря США. У Брюсселі він закликав Євросоюз не послаблювати санкції.

Держдеп США закликає Євросоюз не послаблювати антиросійські санкції

Держдеп США закликає Євросоюз не послаблювати антиросійські санкції

Європейський Союз не має послаблювати свої санкцій проти Росії, заявив у вівторок, 6 листопада, у Брюсселі перший заступник директора відділу політичного планування Держдепартаменту США Девід Тесслер. Він попередив, що Москва становить  "чітку і наявну" загрозу для Заходу, яка "погіршується, а не покращується", передає агенція AFP.

Вашингтон наголошує, що країни Євросоюзу мають підтримувати жорсткі санкції проти Росії через анексію Криму та кризу в Україні, попри те, що італійський уряд підштовхує ЄС до послаблення тиску на Москву.

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Держдеп США запровадив низку санкцій проти Росії через отруєння хімічною зброєю у Великобританії екс-розвідника Сергія Скрипаля. Заходи запроваджені з багатьма винятками. (27.08.2018)

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії мають бути тимчасовим засобом. Водночас він визнав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій. (18.10.2018)

Член команди держсекретаря зазначив, що США розглядають і нові санкції проти РФ у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії. За його словами, успіх антиросійських санкцій залежить від тісної координації з Європою.

"Наші санкції повинні залишатися сильними, поки ми не побачимо змін у поведінці в Москві, яких ми усі чекаємо. Ми не віримо в будь-яке послаблення санкцій, поки не відбудеться повна зміна поведінки, повне виконання російських зобов'язань", - зазначив Тесслер. "Для нас це не теоретичні дискусії, про які ми можемо говорити - це чітка та наявна небезпека, яку становлять росіяни, з якою ми боремося", - додав він.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

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На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)  

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