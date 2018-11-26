 США закликають Євросоюз відмовитись від ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

США закликають Євросоюз відмовитись від "Північного потоку-2"

Державний департамент США воліє, щоб Європа більше підтримувала Україну і запроваджувала суворіші санкції щодо РФ. Це має включати перегляд підтримки "Північного потоку-2".

Речниця Державного департаменту США Хізер Науерт

Речниця Державного департаменту США Хізер Науерт

DW.COM

У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії. (26.11.2018)

Проект газогону "Північний потік-2" нашкодить енергетичним інтересам України, переконана заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. За її словами, Київ не вірить жодним гарантіям з боку Росії. (09.11.2018)

Депутат Бундестагу від ХДС Норберт Реттґен покладає на РФ провину за інцидент у Керченській протоці і вважає, що час подумати про суворіші антиросійські санкції. (27.11.2018)

Сполучені Штати Америки воліли би, щоб європейські країни робили більше для підтримки України у її протистоянні з Росією, інформує агенція Reuters. Допомога Європи має включати і суворіші санкції проти Росії і перегляд підтримки російського газогону "Північний потік-2", повідомили у Державному департаменті США у вівторок, 27 листопада.

"Багато урядів оголосили санкції проти Росії за її дії у Криму, в Україні. Не всі цих санкцій суворо дотримуються. Тож ми очікуємо, що європейські країни робитимуть більше", - заявила речниця Державного департаменту США Хізер Науерт, додавши, що в цьому контексті немало обговорювалось питання "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що Сполучені Штати неодноразово виступали проти "Північного потоку-2", за яким газ повинен безпосередньо поставлятися з Росії до Німеччини поряд з вже існуючим газопроводом "Північний потік". Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Також за темою

Wirtschaftsminister Altmaier besucht Russland

Альтмаєр: "Північний потік-2" - не заміна, а доповнення до транзиту газу Україною 07.11.2018

Міністр економіки ФРН запевняє, що "Північний потік-2" має бути лише доповненням до українського транзиту газу. Водночас міністр закликав до поліпшення відносин з РФ.

Symbolbild Fahne USA Ukraine

США запевнили Україну у готовності зберігати санкції щодо РФ 17.11.2018

Санкції США щодо Росії діятимуть доти, доки Москва не виконає мінські домовленості та не поверне Україні Крим, заявив держдепартамент США.

Belgien Nato-Gipfel

"Північний потік-2" і Дамоклів меч санкцій від Трампа 12.07.2018

Дональд Трамп під час саміту НАТО закинув Німеччині, що вона буде "повністю контролюватись Росією" та стане залежною від російського газу. Для проекту "Північний потік-2" ці закиди не означають нічого доброго.

Реклама

Докладно

Захоплені українські судна у порту анексованої Росією Керчі

Євродепутати хочуть реакції ЄС не лише на словах

Низка євродепутатів хоче провести позачергове обговорення ескалації в Азовському морі у Європарламенті. 

Українська залізниця під час воєнного стану працюватиме в особливому режимі

Чи забуксує економіка України через воєнний стан

Перелаштування української економіки на "воєнні рейки" може вплинути на український бізнес, попереджають економісти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  