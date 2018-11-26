США закликають Євросоюз відмовитись від "Північного потоку-2"

Сполучені Штати Америки воліли би, щоб європейські країни робили більше для підтримки України у її протистоянні з Росією, інформує агенція Reuters. Допомога Європи має включати і суворіші санкції проти Росії і перегляд підтримки російського газогону "Північний потік-2", повідомили у Державному департаменті США у вівторок, 27 листопада.

"Багато урядів оголосили санкції проти Росії за її дії у Криму, в Україні. Не всі цих санкцій суворо дотримуються. Тож ми очікуємо, що європейські країни робитимуть більше", - заявила речниця Державного департаменту США Хізер Науерт, додавши, що в цьому контексті немало обговорювалось питання "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що Сполучені Штати неодноразово виступали проти "Північного потоку-2", за яким газ повинен безпосередньо поставлятися з Росії до Німеччини поряд з вже існуючим газопроводом "Північний потік". Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.