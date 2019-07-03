 США закликають ФРН відрядити наземні війська у Сирію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

США закликають ФРН відрядити наземні війська у Сирію

Німецькі військові потрібні в Сирії для завдань з логістики, навчання місцевих солдатів і технічної підтримки, заявив спецпредставник уряду США по Сирії.

Солдат Бундесверу (фото з архіву)

Солдат Бундесверу (фото з архіву)

США закликали Німеччину відрядити німецьких військових до Сирії. "Ми хочемо, щоб наземні війська Німеччини частково замінили американських військових у регіоні", - заявив спецпредставник уряду США по Сирії Джеймс Джеффрі в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag і інформагенції dpa, оприлюдненому в ніч на неділю, 7 липня.

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За словами Джеффрі, задіяння німецьких солдатів у бойових операціях в Сирії не є головною метою, оскільки "проти бойовиків" Ісламської держави" (ІД) краще використовувати сили місцевих військових". Однак військовослужбовці ФРН могли б допомогти союзникам з логістикою, навчанням місцевих солдатів і технічним обслуговуванням. Крім того, Бундесвер міг би забезпечити підтримку наземних військ з повітря, підкреслив американський дипломат. Метою місії має стати забезпечення стабільності на північному сході Сирії і гарантії того, що в регіон не повернуться сили ІД. 

Повідомляється, що Джеймс Джеффрі вже обговорив вимоги США з представниками уряду ФРН в Берліні. "Німецька сторона обмірковує, яку підтримку вона може надати, - зазначив Джеффрі. - Може будуть задіяні наземні війська. З іншого боку, це може бути громадянська, фінансова або інша військова допомога".

Наприкінці 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про відхід американських військ з регіону. За словами спецпредставника по Сирії, тепер Вашингтон шукає серед партнерів по коаліції проти "Ісламської держави" охочих надати добровільну підтримку в регіоні і сподівається на внесок Німеччини.

 

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