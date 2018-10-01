 США закликали Угорщину не блокувати співпрацю з Україною в НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

США закликали Угорщину не блокувати співпрацю з Україною в НАТО

Будапешт не повинен використовувати двосторонні розбіжності з Україною всупереч зобов'язанням НАТО, заявила представниця США в Альянсі Кей Бейлі Гатчісон.

Угорщина продовжує блокувати співпрацю з Україною в НАТО

Угорщина продовжує блокувати співпрацю з Україною в НАТО

Представниця Сполучених Штатів Америки в НАТО Кей Бейлі Гатчісон звернулася до Угорщини із закликом припинити перешкоджання співпраці Альянсу з Україною.

"Ми продовжуємо закликати Угорщину не використовувати двосторонні розбіжності всупереч зобов'язанням НАТО співпрацювати з Україною", - сказала Гатчісон у вівторок, 2 жовтня, у Брюсселі, повідомляє Українська служба "Голосу Америки".

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Через закон про шкільну освіту Будапешт не змінить своє позиції щодо України й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення сусідньої держави, заявили в угорському уряді. (11.07.2018)

Угорщина погрожує перешкоджати євроінтеграції України, якщо Київ вишле її консула в Береговому. В ЄС Будапешт має менше важелів, ніж у НАТО. Але вони стосуються санкцій проти РФ і важливої зустрічі в грудні. (25.09.2018)

Гатчісон наголосила, що "для України, яка піддається російській агресії на своїй території, важливо, щоб ми допомагали їй усіма можливими способами, щоб стримати російську агресію". Крім того дипломатка висловила сподівання, що "Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності з приводу закону про освіту, а тоді приєднається до нас у НАТО, щоб допомагати Україні всіма способами зберегти її суверенну територію і стабілізувати її демократію".

Американські представники раніше відзначали, що Будапешт не повинен зловживати своїм становищем члена Північноатлантичного альянсу для вирішення спорів з іншими країнами.

2 жовтня глава місії України при НАТО Вадим Пристайко повідомив, що Угорщина знову заблокувала проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, яке мало відбутися у Брюсселі 3-4 жовтня. Це вже буде шосте засідання міністрів оборони або закордонних справ країн НАТО, під час якого Угорщина не дозволила провести зустріч Комісії Україна-НАТО. Будапешт почав блокувати цей формат на рівні політиків після ухвалення Україною закону про освіту у вересні минулого року - його невдоволення викликає положення, яке визначає мовою освітнього процесу українську.

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