США закликали сторони протистояння у Болівії утриматися від насильства

Держсекретар США Майк Помпео закликав всі сторони політичного протистояння в Болівії утриматися від насильства. В оприлюдненій в четвер, 21 листопада, заяві Помпео звернувся також із закликом до співробітників служб безпеки та силовиків Болівії поважати право громадян на мирний протест, передає агенція новин Reuters.

Заклик очільника Держдепу пролунав після того, як унаслідок безладів та сутичок, що тривають у Болівії з моменту суперечливих виборів президента в жовтні цього року, загинуло, за останніми даними, вже 32 особи.

Крім того, Помпео закликав тих осіб, "які брали участь у кричущих порушеннях" під час виборів у жовтні, не балотуватися більше. Раніше колишній президент Болівії Ево Моралес і його віцепрезидент заявили, що вони не будуть у списку кандидатів від своєї партії на наступних виборах.

Сутички тривають

Попри заклики з Вашингтона до стриманості в самій Болівії не вщухають сутички між учасниками протестів та поліцією. 21 листопада поліція застосувала проти учасників ходи симпатиків Ево Маралеса сльозогінний газ.

Колона з протестувальниками вирушила цього дня з населеного переважно корінними народностями Болівії міста Ель-Альто. Учасники акції несли також кілька трун з тілами загиблих під час сутичок з поліцією демонстрантів, передає інформагенція dpa.

Мітингарі вигукували гасла з вимогою відставки нинішньої тимчасової президентки Болівії Жанін Аньєс.

Моралес говорить про "диктатуру"

Тим часом експрезидент Ево Моралес, котрий на даний момент перебуває в Мексиці, звинуватив нинішню тимчасову президентку Болівії Жанін Аньєс в "диктатурі". Про це Моралес заявив у інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

"Вона сама себе оголосила президенткою. Військові надягли на неї (президентську. - Ред.) стрічку. Це - не перехідний уряд, а диктатура", - сказав Моралес. Хоч він і визнав, що має "право" висувати свою кандидатуру на пост президента під час запланованих на початок наступного року виборів, але воліє відмовитися від цього заради примирення в країні.

Як повідомлялося, втечі Моралеса до Мексики передувала його відмова від влади, до чого його спонукали військові та силовики на тлі масових протестів у країні через результати останніх президентських виборів. Нинішні події у Болівії Моралес називає "заколотом", "змовою олігархів" та "переворотом".

Напередодні він виступив з вимогою створення комісії з перевірки, котра могла б знову перевірити результат голосування 20 жовтня. Його прихильники готові запросити для участі в цій комісії низку міжнародних організацій, у тому числі й ООН, а також Папу Римського Франциска, додав Моралес.