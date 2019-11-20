США закликали сторони протистояння у Болівії утриматися від насильства

Держсекретар США Майк Помпео закликав всі сторони політичного протистояння в Болівії утриматися від насильства. В оприлюдненій в четвер, 21 листопада, заяві Помпео звернувся також із закликом до співробітників служб безпеки та силовиків Болівії поважати право громадян на мирний протест, передає агенція новин Reuters.
Заклик очільника Держдепу пролунав після того, як унаслідок безладів та сутичок, що тривають у Болівії з моменту суперечливих виборів президента в жовтні цього року, загинуло, за останніми даними, вже 32 особи.
Крім того, Помпео закликав тих осіб, "які брали участь у кричущих порушеннях" під час виборів у жовтні, не балотуватися більше. Раніше колишній президент Болівії Ево Моралес і його віцепрезидент заявили, що вони не будуть у списку кандидатів від своєї партії на наступних виборах.
Сутички тривають
Попри заклики з Вашингтона до стриманості в самій Болівії не вщухають сутички між учасниками протестів та поліцією. 21 листопада поліція застосувала проти учасників ходи симпатиків Ево Маралеса сльозогінний газ.
Колона з протестувальниками вирушила цього дня з населеного переважно корінними народностями Болівії міста Ель-Альто. Учасники акції несли також кілька трун з тілами загиблих під час сутичок з поліцією демонстрантів, передає інформагенція dpa.
Мітингарі вигукували гасла з вимогою відставки нинішньої тимчасової президентки Болівії Жанін Аньєс.
Моралес говорить про "диктатуру"
Тим часом експрезидент Ево Моралес, котрий на даний момент перебуває в Мексиці, звинуватив нинішню тимчасову президентку Болівії Жанін Аньєс в "диктатурі". Про це Моралес заявив у інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.
"Вона сама себе оголосила президенткою. Військові надягли на неї (президентську. - Ред.) стрічку. Це - не перехідний уряд, а диктатура", - сказав Моралес. Хоч він і визнав, що має "право" висувати свою кандидатуру на пост президента під час запланованих на початок наступного року виборів, але воліє відмовитися від цього заради примирення в країні.
Як повідомлялося, втечі Моралеса до Мексики передувала його відмова від влади, до чого його спонукали військові та силовики на тлі масових протестів у країні через результати останніх президентських виборів. Нинішні події у Болівії Моралес називає "заколотом", "змовою олігархів" та "переворотом".
Напередодні він виступив з вимогою створення комісії з перевірки, котра могла б знову перевірити результат голосування 20 жовтня. Його прихильники готові запросити для участі в цій комісії низку міжнародних організацій, у тому числі й ООН, а також Папу Римського Франциска, додав Моралес.
-
Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
-
Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
-
Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
-
Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
-
Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
-
Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
-
Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
-
Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков