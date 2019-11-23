США завдали авіаудари по цілях шиїтського угруповання в Сирії та Іраку

Повітряні сили США у неділю, 29 грудня, завдали ударів по позиціях шиїтського збройного угруповання "Катаїб Хезболла" у Сирії та Іраку. Бомбардування стало відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку у п'ятницю, 27 грудня.

Пентагон обвинувачує угруповання "Катаїб Хезболла" у здійсненні цього обстрілу у п'ятницю, коли по іракській військовій базі було випущено 30 ракет. Окрім одного загиблого американця, ще четверо військових США отримали поранення, також було поранено двох представників сил безпеки Іраку.

У відповідь американська бойова авіація завдала удари по трьох об'єктах "Катаїб Хезболла" в Іраку і двох у Сирії. За даними Пентагону, серед цілей бомбардувань були військові склади, а також командування для планування і здійснення нападів на сили західної коаліції на чолі зі США.

Шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла" діє на території Сирії та Іраку, є тісно пов'язаним з Іраном та отримує з цієї країни військову підтримку.