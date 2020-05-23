 США заборонили в′їзд для іноземців, які відвідували Бразилію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США заборонили в'їзд для іноземців, які відвідували Бразилію

США в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції тимчасово заборонили в'їзд до країни іноземцям, які відвідували Бразилію протягом останніх 14 днів.

USA Donald Trump PK Weißes Haus (Reuters/J. Ernst)

Білий дім у ніч на середу, 27 травня, призупиняє в'їзд до США для іноземців, які перебували у Бразилії протягом останніх 14 днів. Заборона на в'їзд була запроваджена на два дні раніше запланованого терміну без пояснення причин, повідомляє агенція новин AP. Напередодні, 25 травня, Білий дім анонсував це обмеження починаючи з четверга, 28 травня. 

Заборона не поширюється на громадян США та осіб з дозволом на постійне проживання, а також їхнього подружжя, батьків або дітей. Раніше схожі тимчасові обмеження на в'їзд до США були запроваджені до іноземців, які відвідували Китай, країни Європи та Іран.

Читайте також: Трамп: США мають знову відкритися попри коронавірус

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), всього у Сполучених Штатах Америки офіційно виявили понад 1,66 мільйона осіб, інфікованих новим коронавірусом. Кількість летальних випадків наближається до позначки у 100 тисяч осіб.

Бразилія посідає друге місце після США за кількістю підтверджених випадків COVID-19. Загалом у країні зафіксовано понад 370 тисяч інфікованих, 23 тисяч осіб померли. Останніми днями в країні спостерігався різкий сплеск захворюваності.

Читайте також: Бразилія обігнала Росію за кількістю заражень COVID-19

Через епідемію нового коронавірусу в Бразилії зростає напруженість між президентом Жаіром Болсонару, який виступає проти введення в країні карантинних заходів, та губернаторами низки штатів, які встановили режим соціальної ізоляції на своїх територіях.

Протести з вимогою імпічменту Болсонару у Бразилії

Протести з вимогою імпічменту Болсонару у Бразилії

Болсонару раніше порівнював новий коронавірус із "маленьким грипом" і засуджував "істерику" навколо нього.

Через суперечки з приводу заходів протидії поширенню інфекції Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я Енріке Мандету. Його наступник Нельсон Тейх пішов у відставку сам, не встигнувши пропрацювати на посаді навіть місяць. Зараз Болсонару шукає вже третього міністра охорони здоров'я з початку пандемії.

  • Ухань на карантині Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Ухань на карантині

    Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

  • Мандрівник Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю мандрівник зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Мандрівник

    Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю "мандрівник" зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

  • Covid-19 проти людини В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає їх під контролем.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Covid-19 проти людини

    В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає під контролем.

  • Нічні жахіття Залишайся вдома - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Нічні жахіття

    "Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

  • Без улюбленої команди нікуди Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської Борусії, принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Без улюбленої команди нікуди

    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

  • Бельканто Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

  • Це буде дорого! Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

  • Скрізь захисні маски Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

  • На війні Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

  • Смертельна гра Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

  • Криза після кризи Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: Здогадайтесь, що буде далі?

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

  • Повернувшись до війни У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


 

 

Також за темою

Brasilien Intensivstadion COVID-19 Sao Paulo |

Бразилія обігнала Росію за кількістю заражень COVID-19 23.05.2020

У Бразилії зросла кількість заражень коронавірусом. Країна обігнала Росію і тепер посідає друге місце в світі за показником інфікувань COVID-19. Жертвами коронавірусної хвороби в Бразилії стали понад 21 тисяча людей.

Brasilien | Opfer im Kampf gegen Corona | Dr. Jose Soares

У Бразилії кількість жертв COVID-19 подолала позначку у 15 тисяч осіб 17.05.2020

Бразильський штат Сан-Паулу обігнав Китай за кількістю смертей, пов'язаних з викликаною коронавірусом хворобою COVID-19.

Brasilien | Coronavirus

COVID-19: Бразилія на третьому місці у світі за кількістю інфікованих 19.05.2020

Бразилія випередила Великобританію за кількістю інфікованих коронавірусом. У Бразилії зафіксували понад 254 тисячі підтверджених випадків інфікування. Тепер країна посідає третє місце, її випереджають Росія та США.

Реклама

Докладно

Чому пластикові упаковки від соку не такі безпечні, як на них написано

Небезпечні пластикові упаковки від соку

Чому пластикові упаковки не такі придатні для переробки, як на них написано, і як це змінити.  

Від початку коронавірусної кризи значна частина флоту Lufthansa змушена залишатися на землі

Уряд ФРН та Lufthansa узгодили умови порятунку авіакомпанії

Про досягнення відповідної принципової домовленості повідомили обидві сторони.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  