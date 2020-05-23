США заборонили в'їзд для іноземців, які відвідували Бразилію

Білий дім у ніч на середу, 27 травня, призупиняє в'їзд до США для іноземців, які перебували у Бразилії протягом останніх 14 днів. Заборона на в'їзд була запроваджена на два дні раніше запланованого терміну без пояснення причин, повідомляє агенція новин AP. Напередодні, 25 травня, Білий дім анонсував це обмеження починаючи з четверга, 28 травня.

Заборона не поширюється на громадян США та осіб з дозволом на постійне проживання, а також їхнього подружжя, батьків або дітей. Раніше схожі тимчасові обмеження на в'їзд до США були запроваджені до іноземців, які відвідували Китай, країни Європи та Іран.

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Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), всього у Сполучених Штатах Америки офіційно виявили понад 1,66 мільйона осіб, інфікованих новим коронавірусом. Кількість летальних випадків наближається до позначки у 100 тисяч осіб.

Бразилія посідає друге місце після США за кількістю підтверджених випадків COVID-19. Загалом у країні зафіксовано понад 370 тисяч інфікованих, 23 тисяч осіб померли. Останніми днями в країні спостерігався різкий сплеск захворюваності.

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Через епідемію нового коронавірусу в Бразилії зростає напруженість між президентом Жаіром Болсонару, який виступає проти введення в країні карантинних заходів, та губернаторами низки штатів, які встановили режим соціальної ізоляції на своїх територіях.

Протести з вимогою імпічменту Болсонару у Бразилії

Болсонару раніше порівнював новий коронавірус із "маленьким грипом" і засуджував "істерику" навколо нього.

Через суперечки з приводу заходів протидії поширенню інфекції Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я Енріке Мандету. Його наступник Нельсон Тейх пішов у відставку сам, не встигнувши пропрацювати на посаді навіть місяць. Зараз Болсонару шукає вже третього міністра охорони здоров'я з початку пандемії.