 США заблокували в Раді Безпеки ООН резолюцію щодо Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

США заблокували в Раді Безпеки ООН резолюцію щодо Лівії

Великобританія домагалася ухвалення резолюції, яка засуджує авіаналіт на табір біженців поблизу Триполі. У документі йшлося і про необхідність політичного діалогу в Лівії.

Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію по Лівії

Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію по Лівії

Рада Безпеки ООН у середу, 3 липня, на екстреному засіданні в закритому форматі не змогла прийняти спільну резолюцію, яка засуджує авіаналіт на табір біженців неподалік від столиці Лівії Триполі. Проєкт документа, запропонований Великобританією, був заблокований Вашингтоном, повідомила агенції AFP та Reuters з посиланням на дипломатичні кола. За даними джерел, ухвалення такої резолюції не схвалював президент США Дональд Трамп. Причини такої позиції США залишаються невідомими.

Текст резолюції закликав всіх учасників конфлікту в Лівії припинити бойові зіткнення. Крім того, мова йшла про необхідність політичного діалогу з метою врегулювання ситуації. Водночас в документі не була названа винна в авіаударах по табору біженців сторона.

Своєю чергою спецпредставник генсека ООН в Лівії Гассан Саламе закликав до незалежного розслідування, зазначивши, що повітряний удар може бути військовим злочином. Сам генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив атаку на табір біженців та зазначив, що виконавці мають бути притягнуті до відповідальності. Організація Об'єднаних Націй передала координати табору всім сторонам конфлікту, щоб гарантувати безпеку цивільних осіб, повідомив представник Гутерріша.

США засудили напад на табір біженців. "Трагічна і непотрібна" смерть десятків людей дала зрозуміти необхідність "деескалації бойових дій в Триполі" і "повернення до політичного процесу" в цій кризі, заявила речниця Державного департаменту США. Водночас Вашингтон не вимагає негайного розслідування цього нападу.

DW.COM

Внаслідок авіаудару по табору біженців неподалік Триполі загинули не менше 40 людей та ще 80 були поранені. Уряд Лівії поклав провину на генерала Хафтара. (03.07.2019)

Лівійський генерал Хафтар почав другу фазу наступу на столицю країни Тріполі. Провідні європейські країни по-різному ставляться до Хафтара. Докладніше у матеріалі DW. (24.04.2019)

Як повідомлялося, в результаті повітряного обстрілу табору біженців в муніципалітеті Таджура поблизу Триполі загинули щонайменше 44 людини, понад 130 були поранені. В уряді Лівії, визнаному міжнародною спільнотою і ООН, заявляють, що відповідальність лежить на командувачі самопроголошеної "Лівійської національної армії" (ЛНА) генералі Халіфі Хафтарі, який з квітня веде наступ на Триполі. Своєю чергою в ЛНА відкинули ці обвинувачення, додавши, що інша сторона спровокувала "змову", щоб звинуватити сили Хафтара в нападі.

Наразі в Лівії на заході країни діє сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. За даними ООН, з квітня внаслідок збройного протистояння загинули вже понад 650 людей, ще три тисячі осіб були поранені.

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