США готують широку коаліцію у Венесуелі для заміни Мадуро - Болтон

Вашингтон прагне домогтися "мирного переходу влади" у Венесуелі, заявив радник з нацбезпеки США Джон Болтон. Однією з проблем він назвав перебування у країні до 25 тисяч силовиків з Куби.
Сполучені Штати намагаються консолідувати венесуельців на "підтримку мирного переходу влади" від глави Венесуели Ніколаса Мадуро до тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Про це в неділю, 3 березня, заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю телеканалу CNN. "Я волів би бачити якомога ширшу коаліцію, щоб замінити Мадуро і весь корумпований режим. Саме це ми й намагаємося зробити", - сказав він.
Радник з нацбезпеки адміністрації Трампа також наголосив, що "багато-хто" вже збагнув, що з "невдалим експериментом" соціалістів Хуго Чавеса та Ніколаса Мадуро треба покінчити.
Водночас однією з найбільш серйозних проблем, з якою Вашингтон стикається у Венесуелі, є "велика присутність представників Куби", зазначив Болтон. За його словами, зараз у країні перебуває від 20 до 25 тисяч співробітників кубинських спецслужб, що "неприпустимо".
"Покінчити з тиранією" в західній півкулі
На питання про те, чому США вирішили чинити тиск на главу Венесуели, але щодо інших авторитарних країн, як-то Єгипет, Саудівська Аравія чи ОАЕ, поводяться інакше, Болтон відповів, що Вашингтон насамперед переймається подіями у західній півкулі. "Тому ми намагаємося покінчити з тиранією в цих країнах", - зазначив помічник американського президента.
На тлі цього Болтон вказав на "трійку тиранії" в західній півкулі, а саме на Венесуелу, Кубу та Нікарагуа. Радник Трампа згадав, зокрема, політику 40-го президента США Рональда Рейгана, заявивши, що той прагнув створити "повністю демократичну західну півкулю". "Ми зараз не соромимося вживати термін "доктрина Монро" у Білому домі", - сказав він.
Доктрина Монро була проголошена в 1823 році і закріплювала намір США повністю контролювати ситуацію в Центральній і Південній Америці, закривши країни цього регіону для втручання європейських держав.
Нагадаємо, 10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.
Низка країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія, Ізраїль і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Болівія, Нікарагуа та низка інших держав.
Днями Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо Венесуели, яка закликає провести у країні нові президентські вибори. РФ і Китай наклали вето на запропонований США документ, що закликав Каракас скасувати обмеження на поставки гуманітарної допомоги та провести вільні й прозорі вибори.