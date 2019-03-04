 США готують широку коаліцію у Венесуелі для заміни Мадуро - Болтон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

США готують широку коаліцію у Венесуелі для заміни Мадуро - Болтон

Вашингтон прагне домогтися "мирного переходу влади" у Венесуелі, заявив радник з нацбезпеки США Джон Болтон. Однією з проблем він назвав перебування у країні до 25 тисяч силовиків з Куби.

Джон Болтон

Радник з нацбезпеки США Джон Болтон

Сполучені Штати намагаються консолідувати венесуельців на "підтримку мирного переходу влади" від глави Венесуели Ніколаса Мадуро до тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Про це в неділю, 3 березня, заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю телеканалу CNN. "Я волів би бачити якомога ширшу коаліцію, щоб замінити Мадуро і весь корумпований режим. Саме це ми й намагаємося зробити", - сказав він.

Радник з нацбезпеки адміністрації Трампа також наголосив, що "багато-хто" вже збагнув, що з "невдалим експериментом" соціалістів Хуго Чавеса та Ніколаса Мадуро треба покінчити.

Водночас однією з найбільш серйозних проблем, з якою Вашингтон стикається у Венесуелі, є "велика присутність представників Куби", зазначив Болтон. За його словами, зараз у країні перебуває від 20 до 25 тисяч співробітників кубинських спецслужб, що "неприпустимо".

"Покінчити з тиранією" в західній півкулі

На питання про те, чому США вирішили чинити тиск на главу Венесуели, але щодо інших авторитарних країн, як-то Єгипет, Саудівська Аравія чи ОАЕ, поводяться інакше, Болтон відповів, що Вашингтон насамперед переймається подіями у західній півкулі. "Тому ми намагаємося покінчити з тиранією в цих країнах", - зазначив помічник американського президента.

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Рада Безпеки ООН розглядатиме два проекти резолюцій задля вирішення кризи в Венесуелі. Вашингтон наполягає на проведенні прозорих і чесних виборів, а Москва відкидає можливу інтервенцію в Венесуелу. (28.02.2019)

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На тлі цього Болтон вказав на "трійку тиранії" в західній півкулі, а саме на Венесуелу, Кубу та Нікарагуа. Радник Трампа згадав, зокрема, політику 40-го президента США Рональда Рейгана, заявивши, що той прагнув створити "повністю демократичну західну півкулю". "Ми зараз не соромимося вживати термін "доктрина Монро" у Білому домі", - сказав він.

Доктрина Монро була проголошена в 1823 році і закріплювала намір США повністю контролювати ситуацію в Центральній і Південній Америці, закривши країни цього регіону для втручання європейських держав.

Нагадаємо, 10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Низка країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія, Ізраїль і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Болівія, Нікарагуа та низка інших держав.

Днями Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо Венесуели, яка закликає провести у країні нові президентські вибори. РФ і Китай наклали вето на запропонований США документ, що закликав Каракас скасувати обмеження на поставки гуманітарної допомоги та провести вільні й прозорі вибори.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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