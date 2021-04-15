 США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021

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США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії - ЗМІ

Через імовірне втручання в вибори та злам SolarWinds США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії, повідомляє The New York Times.

Білий дім

Білий дім готовий запровадити нові санкції проти РФ, повідомляють американські ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готова запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на "ймовірні неправомірні дії", включно зі зламом SolarWinds та спробами зірвати вибори в США, повідомило ввечері в середу, 14 квітня, агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Штрафні заходи можуть бути оголошені вже 15 квітня.

За інформацією The New York Times, нові санкції можуть зачепити й суверенний борг РФ. "Санкції, вочевидь, будуть жорсткішими, ніж попередні спроби покарати Росію за втручання в вибори, вони можуть бути спрямовані на суверенний борг країни", - пише видання.

Як нагадує The New York Times, у лютому радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попереджав, що "це будуть не просто санкції", вони включатимуть "поєднання видимих та невидимих інструментів".

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Раніше агентство Bloomberg повідомило, що нові обмежувальні заходи можуть стосуватися близько 10 російських представників та 20 юридичних осіб. Не виключено, що США оголосять про висилку з країни приблизно 10 російських представників, включаючи дипломатів.

Тим часом американське видання Politico повідомляє, що до нового санаційного списку не ввійдуть обмеження щодо газопроводу "Північний потік-2". Попри те, що Байден назвав "Північний потік-2" "поганою оборудкою для Європи", він бажає зміцнити відносини з США з Берліном, який лобіює в Вашингтоні продовження будівництва газогону, пояснює Politico.

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Як "Північний потік-2" обходить санкції США (24.03.2021)

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