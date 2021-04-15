США готові запровадити санкції проти суверенного боргу Росії - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готова запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на "ймовірні неправомірні дії", включно зі зламом SolarWinds та спробами зірвати вибори в США, повідомило ввечері в середу, 14 квітня, агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Штрафні заходи можуть бути оголошені вже 15 квітня.

За інформацією The New York Times, нові санкції можуть зачепити й суверенний борг РФ. "Санкції, вочевидь, будуть жорсткішими, ніж попередні спроби покарати Росію за втручання в вибори, вони можуть бути спрямовані на суверенний борг країни", - пише видання.

Як нагадує The New York Times, у лютому радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попереджав, що "це будуть не просто санкції", вони включатимуть "поєднання видимих та невидимих інструментів".

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Раніше агентство Bloomberg повідомило, що нові обмежувальні заходи можуть стосуватися близько 10 російських представників та 20 юридичних осіб. Не виключено, що США оголосять про висилку з країни приблизно 10 російських представників, включаючи дипломатів.

Тим часом американське видання Politico повідомляє, що до нового санаційного списку не ввійдуть обмеження щодо газопроводу "Північний потік-2". Попри те, що Байден назвав "Північний потік-2" "поганою оборудкою для Європи", він бажає зміцнити відносини з США з Берліном, який лобіює в Вашингтоні продовження будівництва газогону, пояснює Politico.