 США готові до подальших ″ядерних переговорів″ з КНДР - Помпео | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США готові до подальших "ядерних переговорів" з КНДР - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео сподівається на продовження переговорів з КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Після зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа в лютому 2019 року у В'єтнамі переговори між США та КНДР фактично припинилися

Після зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа в лютому 2019 року у В'єтнамі переговори між США та КНДР фактично припинилися

Державний секретар США Майк Помпео в четвер, 9 липня, заявив про свої сподівання на продовження переговорів з Пхеньяном щодо ядерної програми КНДР.

За його словами, Вашингтон залишається відкритим до діалогу щодо вирішення ядерного питання, і США запропонували КНДР можливість провести саміт. "Ми маємо великі надії на можливість продовження цієї розмови - чи на рівнях, нижчих за саміт, чи, якщо це доречно та відбувається корисна діяльність, знову на рівні лідерів", - зазначив Помпео. Жодних деталей він не назвав.

Переговори з питання денуклеаризації Корейського півострова фактично припинилися після безрезультатного саміту президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина в лютому 2019 року у В'єтнамі. Жодних результатів не принесла й коротка зустріч Трампа та Кіма у демілітаризованій зоні між двома Кореями в червні 2019 року.

Нагадаємо, шо 4 липня у Пхеньяні заявили, що Північна Корея не вбачає необхідності у нових переговорах зі США з питання ядерного роззброєння. Вашингтон використовує діалог з КНДР "як інструмент" для розв'язання внутрішньої "політичної кризи" в Сполучених Штатах, цитувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) заступника міністра закордонних справ КНДР Чо Сон Хі.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Кім Чен Ин і військові КНДР передумали завдавати удару по Південній Кореї

На зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з військовим керівництвом країни було вирішено відкласти початок військових дій проти Південної Кореї, повідомили в Пхеньяні. (24.06.2020)  

Кім Чен Ин з'явився на публіці та обговорив ядерний потенціал КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин скликав військову нараду, щоб обговорити посилення ядерного арсеналу країни. Це - його перший підтверджений публічний виступ після тимчасової відсутності та чуток про проблеми зі здоров'ям. (24.05.2020)  

Також за темою

Nordkorea Kim Jong-un

Кім Чен Ин з'явився на публіці та обговорив ядерний потенціал КНДР 24.05.2020

Лідер КНДР Кім Чен Ин скликав військову нараду, щоб обговорити посилення ядерного арсеналу країни. Це - його перший підтверджений публічний виступ після тимчасової відсутності та чуток про проблеми зі здоров'ям.

Nordkorea veröffentlicht neue Bilder von Kim Jong-Un

У Північній Кореї заявили, що Кім Чен Ин з'явився на публіці 02.05.2020

На тлі чуток про проблеми зі здоров'ям Кім Чен Ина державна інформагенція КНДР повідомила, що лідер країни вперше за три тижні взяв участь у публічному заході.

Kim Jong Un

Кім Чен Ин зберігає владу в КНДР попри чутки про хворобу - Пентагон 23.04.2020

Попри спекуляції про поганий стан здоров'я Кім Чен Ина, військові США впевнені, що він зберігає владу в Північній Кореї. Підтвердити ці чутки розвідка поки не може.

Реклама

Докладно

Український поет-дисидент Василь Стус

Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про Василя Стуса

Суд у Києві близький до вердикту у справі політика Медведчука проти журналіста Кіпіані щодо книжки про Василя Стуса.  

Стартап у Берліні

COVID-19 і міграція до ФРН: які перспективи для українців?

Чи знайдеться місце українським IT-фахівцям на німецькому ринку праці - прогноз DB Research.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  