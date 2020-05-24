США готові до подальших "ядерних переговорів" з КНДР - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео сподівається на продовження переговорів з КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострова.
Після зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа в лютому 2019 року у В'єтнамі переговори між США та КНДР фактично припинилися
Державний секретар США Майк Помпео в четвер, 9 липня, заявив про свої сподівання на продовження переговорів з Пхеньяном щодо ядерної програми КНДР.
За його словами, Вашингтон залишається відкритим до діалогу щодо вирішення ядерного питання, і США запропонували КНДР можливість провести саміт. "Ми маємо великі надії на можливість продовження цієї розмови - чи на рівнях, нижчих за саміт, чи, якщо це доречно та відбувається корисна діяльність, знову на рівні лідерів", - зазначив Помпео. Жодних деталей він не назвав.
Переговори з питання денуклеаризації Корейського півострова фактично припинилися після безрезультатного саміту президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина в лютому 2019 року у В'єтнамі. Жодних результатів не принесла й коротка зустріч Трампа та Кіма у демілітаризованій зоні між двома Кореями в червні 2019 року.
Нагадаємо, шо 4 липня у Пхеньяні заявили, що Північна Корея не вбачає необхідності у нових переговорах зі США з питання ядерного роззброєння. Вашингтон використовує діалог з КНДР "як інструмент" для розв'язання внутрішньої "політичної кризи" в Сполучених Штатах, цитувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) заступника міністра закордонних справ КНДР Чо Сон Хі.
На зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з військовим керівництвом країни було вирішено відкласти початок військових дій проти Південної Кореї, повідомили в Пхеньяні. (24.06.2020)