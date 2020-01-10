 США готові допомогти Києву в розслідуванні катастрофи літака МАУ - Помпео | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Новини

США готові допомогти Києву в розслідуванні катастрофи літака МАУ - Помпео

Вашингтон запропонував Києву свою допомогу в розслідуванні катастрофи літака МАУ, який розбився поблизу Тегерана, заявив держсекретар США Майк Помпео після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Майк Помпео

Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що Вашингтон готовий запропонувати свою допомогу і підтримку у розслідуванні катастрофи українського літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) поблизу Тегерана. Про це він заявив під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, 10 січня.

"Поговорив з президентом України Зеленським, щоб висловити мої найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей унаслідок трагічної аварії рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України". Ми - з Україною, і готові запропонувати нашу підтримку і допомогу в розслідуванні, яке триває", - написав Помпео у своєму Twitter.

Про телефонну розмову Зеленського та Помпео повідомляється також на сайті українського президента. Як зазначається, Володимир Зеленський "поінформував співрозмовника про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Тегерані" та подякував йому за "цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи".

Помпео знову збирається до Києва

Під час розмови також йшлося про майбутній візит американського державного секретаря до України. "Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня", - зазначили в Офісі президента України.

DW.COM

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Поблизу Тегерана вранці 8 січня розбився пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". США та Канада заявили про ймовірне збиття лайнера іранською ракетою. Влада Ірану відкидає звинувачення. (10.01.2020)

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Увечері 9 січня низка американських ЗМІ та західних інформагентств повідомили з посиланням на власні джерела, що літак МАУ під Тегераном, найбільш імовірно, був випадково збитий іранською ракетою. Пізніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ був збитий іранською ракетою. З аналогічними заявами виступили також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон та та міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевелд. У той же час президент США Дональд Трамп заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково. 

Пізніше видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.

10 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що США передали Києву "важливі дані" про катастрофу літака Boeing 737.

Дивитись відео 02:45

Літак МАУ в Ірані збили ракетою? Аналіз відео Bellingcat (10.01.2020)

Аудіо й відео до теми

Літак МАУ в Ірані збили ракетою? Аналіз відео Bellingcat (10.01.2020)  

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