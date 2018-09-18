США готові говорити з КНДР про відмову від атома до 2021 року

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Вашингтон готовий продовжити переговори з Північною Кореєю. Заява США пролунала у середу, 19 вересня, після зустрічі лідерів Північної та Південної Корей, на якій КНДР пообіцяла демонтувати провідні ракетні полігони та навіть припинити діяльність ядерного науково-дослідного центру в Йонбені у випадку зустрічних кроків США.

Помпео запросив північнокорейського колегу на зустріч в Нью-Йорку наступного тижня. Мета переговорів - досягти згоди щодо денуклеаризації до січня 2021 року, передає Reuters. Нагадаємо, у червні на історичній зустрічі у Сінгапурі Кім Чен Ин та Дональд Трамп домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США. Після цього оглядачі чекали потепління відносин між двома країнами. Утім, поки цього так і не відбулося, через що в адміністрації США панував скептицизм щодо реальних кроків КНДР.

Тим часом Пхеньян очікує від Вашингтона формальної декларації щодо припинення Корейської війни 1950-53 років. Про це заявили у Сеулі після зустрічі двох лідерів. Офіційно мирної угоди між двома Кореями досі немає, країни досі перебувають у стані війни, повідомляє dpa. Північна та Південна Корея ще навесні домовлялися про підготовку такого документу разом з США і, можливо, Китаєм.