 США готові говорити з КНДР про відмову від атома до 2021 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

США готові говорити з КНДР про відмову від атома до 2021 року

США запрошують представника КНДР на переговори в Нью-Йорку. Ітиметься знову про роз'ядернення Корейського півострова.

Руки Кім Чен Ина (л) та Дональда Трампа на історичній зустрічі в Сингапурі

Руки Кім Чен Ина (л) та Дональда Трампа на історичній зустрічі в Сингапурі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Вашингтон готовий продовжити переговори з Північною Кореєю. Заява США пролунала у середу, 19 вересня, після зустрічі лідерів Північної та Південної Корей, на якій КНДР пообіцяла демонтувати провідні ракетні полігони та навіть припинити діяльність ядерного науково-дослідного центру в Йонбені у випадку зустрічних кроків США.

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Президент США Дональд Трамп відзначив, що парад з нагоди 70-річчя заснування КНДР пройшов без звичної демонстрації ядерної зброї. Він зазначив, що сподівається на плідні зустрічі з Кім Чен Ином. (09.09.2018)

Через брак "достатнього прогресу" в процесі денуклеаризації Північної Кореї президент США Дональд Трамп скасував візит держсекретаря Майка Помпео наступного тижня до Пхеньяна. (24.08.2018)

Помпео запросив північнокорейського колегу на зустріч в Нью-Йорку наступного тижня. Мета переговорів - досягти згоди щодо денуклеаризації до січня 2021 року, передає Reuters. Нагадаємо, у червні на історичній зустрічі у Сінгапурі Кім Чен Ин та Дональд Трамп домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США. Після цього оглядачі чекали потепління відносин між двома країнами. Утім, поки цього так і не відбулося, через що в адміністрації США панував скептицизм щодо реальних кроків КНДР.

Тим часом Пхеньян очікує від Вашингтона формальної декларації щодо припинення Корейської війни 1950-53 років. Про це заявили у Сеулі після зустрічі двох лідерів. Офіційно мирної угоди між двома Кореями досі немає, країни досі перебувають у стані війни, повідомляє dpa. Північна та Південна Корея ще навесні домовлялися про підготовку такого документу разом з США і, можливо, Китаєм.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

КНДР має одну з найчисельніших армій в світі. При цьому Пхеньян продовжує нарощувати її міць, розвиваючи ракетно-ядерну програму. (22.08.2017)  

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