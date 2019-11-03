США в 2020 році приймуть лише 18 тисяч біженців

США в наступному році планують прийняти значно менше біженців, ніж в поточному. У фінансовому 2020 році у країну буде допущено лише 18 тисяч мігрантів, тоді як в нинішньому році США погодилися прийняти 30 тисяч людей. Як повідомив президент країни Дональд Трамп, більше біженців не може бути прийнято з "гуманітарних міркувань", передає агенція dpa.

В розпорядженні Трампа зазначено, що США готові надати притулок п'ятьом тисячам осіб, яких переслідують з релігійних причин, а також чотирьом тисячам громадян Іраку. З Сальвадору, Гватемали і Гондурасу можуть бути прийняті 1,5 тисячі осіб.

Це найнижча кількість мігрантів, які зможуть в'їхати до США, з часу запровадження програми біженців у 1980 році. Колишній президент США Барак Обама був готовий прийняти у 2016 році понад 85 тисяч біженців. Наступного року Трамп знизив цей показник до 50 тисяч.

Як повідомив держсекретар США Майк Помпео, адміністрація Трампа приймає зовнішньополітичні рішення, "ґрунтуючись на реальності, а не на побажаннях". Він зазначив, що міграційна система США перебуває під сильним тиском через гуманітарну кризу на кордоні з Мексикою, через яку в США щомісяця намагаються перебратися на постійне проживання тисячі людей. Помпео додав, що, перш ніж США зможуть приймати більше біженців, цю кризу необхідно взяти під контроль.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) стурбоване рішенням Вашингтона. Воно означає, що тисячі найуразливіших біженців будуть змушені жити в умовах високого ризику, попередили в управлінні. В УВКБ також вказали на те, що зниження числа прийнятих в США біженців посилає іншим країнам "контрпродуктивний сигнал".