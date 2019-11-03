 США в 2020 році приймуть лише 18 тисяч біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США в 2020 році приймуть лише 18 тисяч біженців

Вашингтон скорочує до найнижчого з 1980 року рівня кількість біженців, які зможуть в'їхати до країни. Держсекретар Майк Помпео пояснив це рішення гуманітарною кризою на кордоні з Мексикою.

Караван мігрантів, що прямує до США, жовтень 2019 року

Караван мігрантів, що прямує до США, жовтень 2019 року

США в наступному році планують прийняти значно менше біженців, ніж в поточному. У фінансовому 2020 році у країну буде допущено лише 18 тисяч мігрантів, тоді як в нинішньому році США погодилися прийняти 30 тисяч людей. Як повідомив президент країни Дональд Трамп, більше біженців не може бути прийнято з "гуманітарних міркувань", передає агенція dpa.

В розпорядженні Трампа зазначено, що США готові надати притулок п'ятьом тисячам осіб, яких переслідують з релігійних причин, а також чотирьом тисячам громадян Іраку. З Сальвадору, Гватемали і Гондурасу можуть бути прийняті 1,5 тисячі осіб.

Це найнижча кількість мігрантів, які зможуть в'їхати до США, з часу запровадження програми біженців у 1980 році. Колишній президент США Барак Обама був готовий прийняти у 2016 році понад 85 тисяч біженців. Наступного року Трамп знизив цей показник до 50 тисяч.

DW.COM

Іноземці, які неспроможні самі себе забезпечувати та отримують державну допомогу, не зможуть отримати в США посвідку на проживання, Green Card або громадянство. Ця норма може вплинути на 22 мільйони людей. (12.08.2019)

Міністр оборони США погодив залучення військових до охорони кордону з Мексикою ще на рік. Тим часом Майк Пенс похвалив владу Мексики за успіхи в боротьбі з нелегальною міграцією. (11.09.2019)

Як повідомив держсекретар США Майк Помпео, адміністрація Трампа приймає зовнішньополітичні рішення, "ґрунтуючись на реальності, а не на побажаннях". Він зазначив, що міграційна система США перебуває під сильним тиском через гуманітарну кризу на кордоні з Мексикою, через яку в США щомісяця намагаються перебратися на постійне проживання тисячі людей. Помпео додав, що, перш ніж США зможуть приймати більше біженців, цю кризу необхідно взяти під контроль.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) стурбоване рішенням Вашингтона. Воно означає, що тисячі найуразливіших біженців будуть змушені жити в умовах високого ризику, попередили в управлінні. В УВКБ також вказали на те, що зниження числа прийнятих в США біженців посилає іншим країнам "контрпродуктивний сигнал".

Посилання в інтернеті

Розпорядження Дональда Трампа

Також за темою

US-Präsident Trump

Суд заблокував указ Трампа щодо заборони в'їзду у США мігрантам без медичного страхування 03.11.2019

Заборона завадила б прибуттю двох третин потенційних легальних мігрантів та скоротила б кількість людей, що в'їжджають в США за сімейними візами, вважають позивачі, що оскаржили указ президента Дональда Трампа.

Rudy Giuliani persönlicher Anwalt Donald Trump

Держдеп США оприлюднить кореспонденцію Джуліані щодо України 01.11.2019

Державний департамент США до 22 листопада опублікує листування адвоката Трампа Рудольфа Джуліані щодо українських питань.

Russland Sotschi | Treffen Mike Pompeo, Außenminister USA & Sergej Lawrow

Майк Помпео виступив на захист Трампа у скандалі навколо України 06.10.2019

Держсекретар США Майк Помпео висловив підтримку діям президента США Дональда Трампа щодо України. Про це він сказав, коментуючи ситуацію навколо телефонної розмови господаря Білого дому й Володимира Зеленського.

Реклама

Докладно

Не лише Twitter має опікуватися достовірністю інформації

Дякую Twitter! Як там справи у Facebook?

Рішення очільника Twitter відмовитися від політичної реклами є правильним, вважає Мартін Муно.  

Saudi Aramco може стати найдорожчою компанію на світових біржах

Найбільшій нафтовій компанії світу дозволили вийти на біржу

Саудівський нафтовий гігант Saudi Aramco отримав дозвіл вийти на біржу та розраховує залучити 100 мільярдів доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  