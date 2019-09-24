 США відправлять до Саудівської Аравії ЗРК Patriot і 200 військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

США відправлять до Саудівської Аравії ЗРК Patriot і 200 військових

Американські військові та озброєння повинні зміцнити обороноздатність Саудівської Аравії, заявили в Пентагоні. Раніше Вашингтон, Ер-Ріяд і деякі країни ЄС назвали Тегеран причетним до атак на саудівські НПЗ.

США відправлять до Саудівської Аравії 200 військовослужбовців (архівне фото)

США відправлять до Саудівської Аравії 200 військовослужбовців (архівне фото)

Сполучені Штати Америки відправляють до Саудівської Аравії зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 військовослужбовців. Крім того, Вашингтон надасть чотири радіолокаційні системи, які повинні зміцнити оборону королівства, заявили в міністерстві оборони США в четвер, 26 вересня.

Раніше міністр оборони США Марк Експер повідомляв про плановану відправку солдатів і озброєнь, проте не назвав конкретних цифр. У свою чергу, голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд заявляв, що йдеться "не про тисячі" військовослужбовців.

DW.COM

США оголосили про перекидання військ до Саудівської Аравії після нападу на нафтову компанію королівства. Однак у Вашингтоні поки що не кажуть, скільки солдатів передислокують до цієї країни. (21.09.2019)

Атака безпілотників на НПЗ в Саудівській Аравії

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або виготовлені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

Крім того, нещодавно Саудівська Аравія заявила, що долучиться до коаліції на чолі із Сполученими Штатами для патрулювання стратегічних вод біля Ірану та Ємену. Патрулювання охоплюватиме Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську та Перську затоки.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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