США відправлять до Саудівської Аравії ЗРК Patriot і 200 військових

Сполучені Штати Америки відправляють до Саудівської Аравії зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 військовослужбовців. Крім того, Вашингтон надасть чотири радіолокаційні системи, які повинні зміцнити оборону королівства, заявили в міністерстві оборони США в четвер, 26 вересня.

Раніше міністр оборони США Марк Експер повідомляв про плановану відправку солдатів і озброєнь, проте не назвав конкретних цифр. У свою чергу, голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд заявляв, що йдеться "не про тисячі" військовослужбовців.

Атака безпілотників на НПЗ в Саудівській Аравії

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або виготовлені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

Крім того, нещодавно Саудівська Аравія заявила, що долучиться до коаліції на чолі із Сполученими Штатами для патрулювання стратегічних вод біля Ірану та Ємену. Патрулювання охоплюватиме Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську та Перську затоки.