США відправлять додатковий військовий контингент на Близький Схід

Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило про намір відправити на Близький Схід ще близько трьох тисяч американських військових. Як зазначається у поширеній Пентагоном у п'ятницю, 3 січня, заяві, цей крок покликаний попередити майбутні загрози.

Йдеться насамперед про "загрози" для дислокованих у регіоні американських військових та розташованих там об'єктів, кажуть у оборонному відомстві США, передає агенція новин Reuters.

У Пентагоні наголошують, що планують відправити в регіон одну з бригад сил швидкого реагування. Ці американські військові прибудуть до Кувейту, де вони приєднаються до 750 військовослужбовців США, яких вирішили перекинути на Близький Схід раніше цього тижня.

З травня цього року США вже додатково направили в регіон близько 14 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс". Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни.

Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Дії американців у Іраку підтримав Ізраїль, зокрема прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив про право США на самооборону.

Трамп: США не прагнуть "зміни влади" в Ірані

Увечері п'ятниці Трамп запевнив, що Вашингтон не домагається "зміни влади" в Ірані. Американський лідер, виступаючи у Флориді, додав, що відчуває "глибоку повагу" до іранського народу.

Однак він звинуватив керівництво Ірану в дестабілізації ситуації в сусідніх країнах. На думку американського лідера, Тегеран повинен негайно припинити такі дії. Він повторив закиди на адресу Сулеймані в підготовці нових нападів та зазначив, що генерала потрібно було ліквідувати вже давно. Трамп додав, що американські військові вбили Сулеймані, аби "зупинити війну", а не розпочати її.

Тегеран обіцяє вдатися до правових кроків

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" іранського генерала. Про це Заріф сказав, виступаючи по державному телебаченні.

Вбивство іранського генерала американськими військовими Заріф вважає "очевидно терористичним актом", цитує Reuters.

Раніше духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою". "Сувору відплату в потрібному місці і в потрібний час" за вбивство Сулеймані пообіцяли Вашингтону і в Раді національної безпеки Ірану.

Тим часом на вулиці Тегерана вийшли десятки тисяч демонстрантів, котрі скандують: "Смерть Америці!". Багато учасників акції несуть портрети із зображенням загиблого генерала, передає агенція новин AFP.