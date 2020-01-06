 США відмовилися обговорювати з Іраком виведення військ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Новини

США відмовилися обговорювати з Іраком виведення військ

У Держдепі США заявили, що не збираються відправляти до Багдада свою делегацію для обговорення підготовки виведення американських військ, як того вимагають в Іраку.

Військовий США у Іраку

Військовий США у Іраку

Уряд США не збирається на вимогу Іраку обговорювати конкретні плани щодо виведення військ з цієї країни. З такою заявою у п'ятницю, 10 січня, виступила представниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє агенція AFP.

"Наразі будь-яка делегація, яку скеровують в Ірак, буде спрямована для обговорення того, як найкращим чином підтвердити  прихильність нашому стратегічному партнерству - обговорювати не виведення військ, а наше правильне, прийнятне розташування сил на Близькому Сході", - заявила представниця Держдепу США.

При цьому вона наголосила, що військова присутність Сполучених Штатів в Іраку полягає у тому, щоб продовжувати боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава", захищати американців, іракців та партнерів США по міжнародній коаліції. Також Ортагус додала, що США та Іраку необхідно підтримувати співпрацю не лише в сфері безпеки, а й обговорити фінансове, економічне та дипломатичне партнерство.

DW.COM

Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій вимагає від уряду виведення з країни іноземних військ, які допомагали в боротьбі з "Ісламською державою". В Іраку на сьогодні перебувають понад п'ять тисяч військових США. (05.01.2020)

У Північноатлантичному альянсі заявили, що задля безпеки військових виводять їх частину з Іраку, решту передислокують всередині країни. (07.01.2020)

Раніше цього дня повідомлялося, що виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іраку Аділь Абдель-Махді під час телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео попросив його спрямувати делегацію до Багдада для підготовки виведення військ міжнародної коаліції. Наразі в Іраку перебувають близько 5,2 тисячі американських солдатів.

Нагадаємо, парламент Іраку на екстреному засіданні 5 січня ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після ліквідації військовими США іранського генерала Касема Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти в 2014 році.

Після цього в НАТО заявили, що виводять частину своїх військ з Іраку, а решту передислоковують всередині країни. Німецький Бундесвер також заявив про виведення частини своїх солдатів. Тоді як у Пентагоні спростували інформацію про можливий вихід американський військових з Іраку, про що раніше повідомляли ЗМІ.

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