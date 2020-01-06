США відмовилися обговорювати з Іраком виведення військ

Уряд США не збирається на вимогу Іраку обговорювати конкретні плани щодо виведення військ з цієї країни. З такою заявою у п'ятницю, 10 січня, виступила представниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє агенція AFP.

"Наразі будь-яка делегація, яку скеровують в Ірак, буде спрямована для обговорення того, як найкращим чином підтвердити прихильність нашому стратегічному партнерству - обговорювати не виведення військ, а наше правильне, прийнятне розташування сил на Близькому Сході", - заявила представниця Держдепу США.

При цьому вона наголосила, що військова присутність Сполучених Штатів в Іраку полягає у тому, щоб продовжувати боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава", захищати американців, іракців та партнерів США по міжнародній коаліції. Також Ортагус додала, що США та Іраку необхідно підтримувати співпрацю не лише в сфері безпеки, а й обговорити фінансове, економічне та дипломатичне партнерство.

Раніше цього дня повідомлялося, що виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іраку Аділь Абдель-Махді під час телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео попросив його спрямувати делегацію до Багдада для підготовки виведення військ міжнародної коаліції. Наразі в Іраку перебувають близько 5,2 тисячі американських солдатів.

Нагадаємо, парламент Іраку на екстреному засіданні 5 січня ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після ліквідації військовими США іранського генерала Касема Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти в 2014 році.

Після цього в НАТО заявили, що виводять частину своїх військ з Іраку, а решту передислоковують всередині країни. Німецький Бундесвер також заявив про виведення частини своїх солдатів. Тоді як у Пентагоні спростували інформацію про можливий вихід американський військових з Іраку, про що раніше повідомляли ЗМІ.